Рост инвестиций в основной капитал Поморья в 2020 году составил 12,4 млрд рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 24 марта. /ТАСС/. Прирост инвестиций в 2020 году в основной капитал Архангельской области составил 12,4 млрд рублей, что больше уровня 2019 года на 4,7%. Об этом сообщил в среду глава региона Александр Цыбульский на сессии областного собрания в своем докладе по итогам деятельности за 2020 год .

"Общий объем инвестиций в основной капитал в 2020 году, по предварительной оценке Росстата, в экономику Архангельской области составил 108,6 млрд рублей - 104,7%. В абсолютном выражении прирост составил 12,4 млрд рублей", - сказал Цыбульский.

По его словам, это произошло преимущественно за счет крупных предприятий региона: "Архангельский траловый флот", "Титан", "Лесозавод 25", "Архангельский ЦБК", Группа компаний "УЛК", "Регион-лес". "И наша задача - сохранить благоприятный климат для бизнеса, обеспечив сохранение стабильных и предсказуемых политических и экономических условий в области", - добавил глава региона.

Он отметил, что есть и негативные тенденции, обусловленные пандемией и введением связанных с ней ограничительных мер. Среди них снижение объема платных услуг населению на 24,2%; снижение индекса промышленного производства на 3,2%; оборота розничной торговли - на 0,6%; оборота общественного питания в сопоставимых ценах - на 21,8%.

Наиболее остро пандемия отразилась на алмазодобывающей отрасли региона. Объемы добычи и извлечения алмазов снизились на 26%. Закрытие в первом полугодии 2020 года границ отдельных стран - Индии, Китая - привело к полному отсутствию возможности их сбыта. "В этом году мы рассчитываем на восстановление позиций в отрасли", - сказал Цыбульский.

Осенью 2020 года во время встречи Владимира Путина с избранными главами субъектов России в режиме видеоконференции Цыбульский отметил, что рассчитывает на рост инвестиций в основной капитал в регионе по итогам 2020 года. В ходе встречи с Цыбульским 14 августа 2020 года глава государства отмечал, что в регионе наблюдается сокращение инвестиций в основной капитал - в 2019 году по сравнению с 2018 годом - на 18,6%. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций за 2019 год составил 94,04 млрд рублей, или 81,4% к предыдущему году.