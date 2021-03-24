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Акции "Норникеля" на Мосбирже упали на 4,16% на корпоративных новостях

Стоимость в моменте достигала 21 тыс. 314 рублей за бумагу

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Стоимость акций "Норильского никеля" в ходе торгов на Московской бирже снизилась на 4,16% и в моменте достигала 21 тыс. 314 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 15:59 мск.

К 16:22 мск котировки акций компании ускорили снижение до 4,42% и торговались по 21 тыс. 256 рублей за шт.

Котировки падают на фоне заявления представителя "Русала" (второй крупнейший акционер "Норникеля") о том, что условия акционерного соглашения "Норникеля" не могут быть пересмотрены в отрыве от итогов работы действующего менеджмента компании. Между акционерами "Норникеля" сейчас идет рабочий диалог по вопросу изменения условий соглашения. 

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