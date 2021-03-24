Аэропорт Санья на Хайнане вошел в перечень самых популярных в КНР

ХАЙКОУ /Китай/, 24 марта. /ТАСС/. Международный аэропорт Феникс в курортном городе Санья на южном побережье острова Хайнань вошел в перечень наиболее востребованных воздушных гаваней КНР. Об этом сообщила газета "Санья жибао" со ссылкой на крупнейшего китайского туристического онлайн-оператора Ctrip.

По его данным, в списке самых популярных аэропортов оказались Гуанчжоу и Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун), Пекин и Шанхай, Чэнду (юго-западная Сычуань) и Харбин (граничащая с Россией Хэйлунцзян). Как следует из подсчетов компании, Санья находится в четырех из 10 наиболее загруженных направлений перелетов по Китаю.

"Мы ожидаем, что в предстоящие выходные по случаю наступления праздника Цинмин (Праздник чистого света, в этом году приходится на 4 апреля - прим. ТАСС) пассажиропоток по стране восстановится до уровня, который был зафиксирован за аналогичный период 2019 года, и за 3-5 апреля составит порядка 100 млн человек ", - уточнил представитель Ctrip.

По его словам, в прошлом году из-за пандемии авиаперевозчики зафиксировали спад на уровне 60%. "Мы строим прогнозы по количеству забронированных билетов на самолеты, зарезервированных номеров в гостиницах, арендованных транспортных средств и приобретенных туристических путевок", - объяснил представитель.

Согласно официальной статистике, в 2020 году Феникс обслужил 15,41 млн пассажиров и более 108 тыс. авиарейсов, обеспечив транспортировку 178 тыс. тонн почтовых грузов.