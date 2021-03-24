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Intel намерена инвестировать $20 млрд в расширение производства чипов

Данные меры планируется осуществить для преодоления отставания компании от азиатских конкурентов, пишет The Wall Street Journal

ТАСС, 24 марта. Глава американской технологической корпорации Intel Патрик Гелсинджер заявил, что компания вложит $20 млрд в строительство новых заводов и привлечет новых партнеров для расширения производства микросхем. Об этом сообщает в среду газета The Wall Street Journal.

Как отметил Гелсинджер в интервью, его план включает постройку двух новых заводов на уже существующих предприятиях в Аризоне для наращивания темпов производства микросхем. Ожидается, что новые объекты заработают в 2024 году. Компания также намерена в течение года рассказать о своих планах по расширению в США, Европе и других регионах.

Intel также планирует передать часть производственного процесса большему числу сторонних партнеров уже в 2023 году, что коснется и новейших разработок корпорации. Кроме того, компания намерена сотрудничать с Apple и Qualcomm, производя чипы для них. Гелсинджер добавил, что компания сохранит свои традиции разработчика и производителя микросхем и большую часть производства на своих предприятиях.

Газета указывает, что данные меры планируется осуществить для преодоления отставания Intel от азиатских конкурентов. За последний год компания столкнулась с рядом проблем, включая потерю ключевых клиентов, рост конкуренции и трудности в производстве чипов нового поколения.

Основанная в 1968 году Intel производит электронные устройства и компьютерные компоненты, в том числе микропроцессоры. Оборот компании за 2019 год составил около $72 млрд.

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