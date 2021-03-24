Севастополь и Пермский край будут сотрудничать в сфере машиностроения

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Власти города Севастополь и Пермского края начнут сотрудничество в сфере машиностроения, кроме того, регионы намерены усилить торгово-экономические, научно-технические, социальные и культурные связи. Соответствующее соглашение было подписано на форуме "Госзаказ -2021", сообщил ТАСС губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

"Мы сегодня только подписали соглашение, будем его отрабатывать - это вопросы обмена, налаживания торговых связей по продукции пищевой, это вопросы, связанные с машиностроением, будем сейчас это отрабатывать", - сказал он.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, город намерен наращивать максимальное число межрегиональных связей. "Пермский край - достаточно промышленно развитый регион, есть очень сильные предприятия, чья продукция была бы интересна нам как раз с точки зрения логики закупок отечественного оборудования, привлечения отечественного производителя, и так далее. Поэтому здесь есть такая понятная прочная основа для межрегиональной промышленной кооперации", - сказал он.

В первую очередь, речь идет о поставках в Севастополь технологичного отечественного оборудования, которое производится на территории Пермского края, привлечении инвесторов, поддержке предпринимательства, организации бизнес-миссий.

Форум-выставка "Госзаказ" - это крупнейшее федеральное конгрессно-выставочное мероприятие в сфере государственных, муниципальных, корпоративных закупок. В этом году оно проходит с 24 по 26 марта в Москве на ВДНХ, участие принимают представители 85 регионов РФ, оргкомитет возглавляет вице-премьер Юрий Борисов.