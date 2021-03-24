Санья может стать самым популярным в КНР местом отдыха после пандемии

ХАЙКОУ /Китай/, 24 марта. /ТАСС/. Курортный город Санья на южном побережье острова Хайнань в предстоящие выходные по случаю наступления Цинмин (Праздник чистого света, в этом году приходится на 4 апреля) может стать лидером среди городов КНР по количеству обслуженных туристов. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на источник.

По его прогнозу, в конце следующей недели страну ждет "первый туристический бум после завершения пандемии". Ожидается, что впервые с 2019 года суммарный междугородный пассажиропоток в КНР за 3-5 апреля, когда многие жители КНР отправятся на отдых, составит порядка 100 млн человек.

Как уточнил источник, среди прочих перспективных направлений для поездок оказалась провинция Юньнань (юго-запад), Синьцзян-Уйгурский автономный район (северо-запад), Гуанси-Чжуанский автономный район (юг) и Тибетский автономный район (запад). По мнению специалистов, в предстоящие общенациональные выходные по случаю Цинмин в Китае будут особенно востребованы престижные отели, расположенные поблизости от знаменитых природных ландшафтов.

Согласно официальной статистике, в медицинских учреждениях Китая осталось только два инфицированных коронавирусом нового типа, заразившихся на территории страны. Все остальные пациенты, которых в КНР насчитывается порядка 400 человек, прибыли из-за границы. Уже более месяца во всех регионах Китая почти не было новых выявленных случаев.