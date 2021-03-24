"Эффективный муниципалитет" помог сократить ожидание транспорта в Волгодонске в 4 раза

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 марта. /ТАСС/. Реализация проекта "Эффективный муниципалитет", который нацелен на повышение эффективности работы по оказанию услуг населению, в здравоохранении, транспорте, образовании и других сферах, дает первые результаты, в частности, время ожидания общественного транспорта в Волгодонске удалось сократить в 4,4 раза. Об этом сообщил журналистам заместитель губернатора региона Александр Скрябин.

Проект "Эффективный муниципалитет" реализуется в Ростовской области по инициативе губернатора области Василия Голубева. Пилотным муниципалитетом стал город Волгодонск, где было разработано 33 и реализовано 17 проектов.

"Сегодня уже можно назвать первые итоги реализации проекта в Волгодонске. В 4,4 раза сократилось количество простоев пассажирского транспорта. В социальной сфере число обслуживаемых на дому граждан увеличено с 5 до 8 человек в день. Сократилось с 25 до 4 минут время ожидания в регистратуре стоматологической поликлиники", - сказал Скрябин.

По словам заместителя губернатора, в 2021 году к проекту присоединятся Таганрог, Волгодонской район и еще ряд территорий области. Власти сформировали пакет из 90 инициатив по "бережливым проектам" в ряде сфер.

Скрябин отметил, что в 2020 году специалисты ГК "Росатом" совместно с региональным агентством поддержки предпринимательства оптимизировали процесс рассмотрения заявок на предоставление займов. В итоге срок рассмотрения заявок сокращен в 3,5 раза, внедрен дистанционный формат получения услуг. Перспективным направлением Скрябин назвал использование "бережливых технологий" сетевыми и энергосбытовыми компаниями региона, что позволит сдержать рост тарифов на энергоресурсы.