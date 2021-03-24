В Тульской области до 2026 года создадут 10 технопарков по программе развития

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Создание индустриальных парков станет одним из приоритетных направлений в развитии промышленности Тульской области до 2026 года. В частности, в течение пяти лет регион планирует запустить не менее 10 технопарков, сообщил ТАСС министр промышленности и торговли области Вячеслав Романов во время выставки-форума "Госзаказ".

"Мы хотим вместе с нашими производственниками запустить программу по созданию частных промышленных технопарков, с привлечением туда тех, кто нужен в кооперации для этих предприятий, сторонних резидентов. Я думаю, что таких площадок как минимум 10 планируем развить", - сообщил Романов.

По его словам, запуск технопарков позволит обеспечить участников кластеров доступным оборудованием и создать новые рабочие места, в частности для представителей малых предприятий. Это также позволит вовлечь в оборот те площадки промышленных предприятий, которые сейчас нерационально используются.

"Кластер дает дополнительные возможности льготной финансовой подпитки для его участников. Поэтому мы также будем смотреть в сторону создания новых кластеров в автомобильной промышленности, газонефтехимии", - добавил Романов о планах по развитию промышленного производства в ближайшие годы.

Программа развития Тульской области до 2026 года разработана по семи стратегическим направлениям, в том числе демографии, экологии, промышленности. В ближайшие пять лет власти намерены произвести "перезагрузку" научной базы региона, чтобы обеспечить рост числа инновационных проектов. В отдельное направление выведено развитие инфраструктуры.