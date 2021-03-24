Сбербанк в 2020 году сократил сеть банкоматов на 10%

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Сеть банкоматов Сбербанка по итогам 2020 года сократилась на 10% и составила 70,4 тыс. единиц, что является минимальным значением с 2016 года (80,3 тыс.), следует из отчета кредитной организации за 2020 год.

"В 2020 году количество устройств самообслуживания сократилось на 10%. Оптимизация размещения банкоматов и терминалов опирается на AI-модели и больше затронула города, чем села", - говорится в документе.

Также в отчете отмечается, что с начала марта прошлого года в условиях пандемии был введен специальный план работы сети банкоматов, обеспечивший ее техническую доступность на уровне 96,9%, что на 0,5% пункта выше предыдущего года.

Помимо этого, в прошлом году доля устройств самообсуживнаия Сбербанка с функцией ресайклинга достигла 62%, оснащены бесконтактной технологией - более 90%.