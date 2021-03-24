{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Хайнане завершилась регистрация участников выставки потребительских товаров

Выставка пройдет с 7 по 10 мая

ХАЙКОУ /Китай/, 24 марта. /ТАСС/. Организаторы первой Китайской международной выставки потребительских товаров на Хайнане завершили отбор участников. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Зарегистрировавшиеся участники выставки продемонстрируют высококлассные и качественные товары премиум-класса. Среди экспонентов значатся всемирно известные производители наручных часов, ювелирных изделий, парфюмерии и косметики, алкоголя, автомобилей, яхт и бытовой электроники. В частности, на выставке можно будет ознакомиться с продукцией Longines, Tissot, Faberge, Armani, Hennessy, Lamborghini, Tesla, HanseYachts и Huawe.

Высококачественную продукцию на хайнаньской ярмарке потребительских товаров продемонстрируют более 800 компаний из Китая и 630 - из-за рубежа. При этом иностранные гости представят продукцию более чем 1 тыс. брендов. В распоряжении участников мероприятия окажется выставочная площадь в 80 тыс. кв. м. Для китайских предприятий выделены 20 тыс. кв. м, а для зарубежных - 60 тыс. кв. м.

Первая Китайская международная выставка потребительских товаров пройдет в Хайкоу с 7 по 10 мая. Ее организаторами выступают Министерство коммерции КНР и правительство Хайнаня. Почетным гостем мероприятия избрана Швейцария. Ряд стран, включая Германию, Ирландию, Францию, Южную Корею и Японию, установят свои национальные павильоны.

Организаторы ярмарки выбрали талисманом мероприятия выполненную в форме сердца фигурку из двух обнявшихся хайнаньских гиббонов - редких приматов, обитающих только в этой китайской провинции. Согласно замыслу создателей она символизирует целостность и солидарность, а также стремление к экологичности.

Теги
КитайХайнань
Пандемия COVID-19
В Кении заявили о желании производить "Спутник V" на своей территории
По словам члена парламента Кении Черити Катамби Чепквони, в стране высоко ценят, что Россия смогла быстро обеспечить поставку вакцин
Читать полностью