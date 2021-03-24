Портал госуслуг начнет оповещать пользователей при назначении их на должность гендиректора

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Портал госуслуг для предупреждения мошеннических действий с регистрацией ИП начнет оповещать пользователей при назначении их на должность гендиректора. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время встречи с депутатами комитета Госдумы по финансовому рынку.

"Вторая самая главная мера, буквально вчера с налоговой обсуждали, - это автоматическое уведомление нашего пользователя о том, что он стал генеральным директором. То есть он в личный кабинет и на почту получит соответствующее уведомление, и у него будет возможность быстро прореагировать. Если это не он подал заявку [на то, чтобы стать гендиректором нового юрлица], то сразу, как только он получает уведомление, пишет в онлайне и заполняет форму, которая идет в налоговую и она блокирует деятельность этого юрлица", - рассказал Шадаев.

По его словам, ведомства договорились постараться запустить такой сервис до конца апреля.