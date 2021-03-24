Предприятия Прикамья обязали к 2029 году установить автоконтроль за выбросами в атмосферу

ПЕРМЬ, 24 марта. /ТАСС/. Предприятия Пермского края должны до 2029 года установить посты автоматического контроля выбросов в атмосферу на границе своих санитарно-защитных зон. Речь идет об организациях нефтяного сектора, тяжелой металлургии, неметаллической минеральной продукции, химических веществ и прочих, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"До 31 декабря 2028 года промышленные предприятия, имеющие объекты первой категории (предприятия нефтяного сектора, тяжелая металлургия и т.п.) должны установить автоматические средства учета выбросов с передачей данных в ведомство [Росприроднадзор] Всего таких организаций - более 190. Отдельные предприятия, входящие в топ-300 предприятий России по уровню сбросов и выбросов, должны установить такие средства учета до 31 декабря 2026 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что установка постов будет проводиться в соответствии с Федеральным Законом "Об охране окружающей среды" в целях контроля за соблюдением качества атмосферного воздуха в зоне воздействия. По словам и.о. руководителя Западно-Уральского Управления Росприроднадзора Георгия Чернова, такая система может начать работать с 2027 года на четырех пермских предприятиях - в "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", Березниковском содовом заводе, "Соликамскбумпроме", Соликамском магниевом заводе. При этом глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил проработать с предприятиями возможность внедрения системы автоматизированного контроля уже в 2023-2024 годах.

По данным краевого Минприроды, в настоящее время, помимо средств контроля на предприятиях, наблюдение за качеством атмосферы ведутся в Перми на семи постах наблюдений, в Соликамске - на трех, в Губахе и Березниках на двух. Пробы отбираются по 24 загрязняющим веществам. Работает также передвижная лаборатория - это автомобиль со специализированным оборудованием и автономным энергоснабжением. Дважды в месяц специалисты проводят контроль качества атмосферного воздуха по четырем маршрутам общей протяженностью почти 1,8 тыс. км, они отбирают пробы в местах возможного воздействия предприятий на атмосферный воздух Перми и Пермского края.