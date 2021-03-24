Чернышенко: реестр турагентов позволит улучшить качество туристических услуг в России

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Создание реестра турагентов в России позволит не только защитить права туристов, но и улучшить качество туристических услуг в стране. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Федеральный реестр турагентов - необходимая регулирующая мера для отечественного туррынка, ведь до сегодняшнего дня законодательно регулировалась только деятельность туроператоров. Теперь же турист, покупающий у турагента турпродукт в розницу, сможет проверить наличие действующего агентского договора этого турагента и увидеть список всех туроператоров, с которыми он сотрудничает. Безусловно, такой механизм будет служить повышению защиты прав потребителей в сфере туризма и прозрачности рынка в целом, и повлияет на качество предоставляемого турпродукта", - сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России единого федерального реестра турагентов с 1 января 2022 года. Документ опубликовали 24 марта на официальном портале правовой информации.

Начиная со следующего года, действовать на рынке смогут только агенты, внесенные в реестр. Включение в него будет обязательным и бесплатным. Туроператор будет вносить сведения о турагенте через личный кабинет в системе единого федерального реестра, также он будет обязан в срок до трех дней зафиксировать сведения об изменении или досрочном расторжении договора с турагентом. Турагенты, в свою очередь, будут заносить в реестр информацию о своих субагентах. За невнесение или внесение недостоверных сведений в реестр будет грозить административная ответственность.

Вести реестр в электронном виде будет Ростуризм.