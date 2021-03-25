МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Ozon запустил маркетплейс услуг - "Ozon Услуги", который объединяет предложения поставщиков услуг в различных категориях. Об этом говорится в сообщении интернет-площадки.

"Ozon расширяет возможности маркетплейса - теперь кроме товаров на площадке можно приобрести услуги сторонних подрядчиков. На "Ozon Услугах" уже представлено более 800 предложений в 12 категориях, подключение новых исполнителей продолжается", - говорится в сообщении. Новый проект Ozon предлагает услуги от записи на медицинские анализы до экскурсий, образовательных курсов, ремонтных работ и спортивных тренировок.

На "Ozon Услугах" есть как онлайн-, так и офлайн-услуги, доступные только в регионе физического присутствия исполнителя и клиента. В настоящее время проект работает в Москве, до конца марта станет доступен всей аудитории площадки из столичного региона. В течение апреля раздел "Ozon Услуги" будет открыт всем жителям России.

Опыт покупки услуг на Ozon идентичен опыту покупки товаров - после того, как клиент ознакомится с услугой в карточке, ее нужно добавить в корзину и оплатить любым доступным на площадке способом. После оформления заказа клиент получит инструкцию и уникальный код, который необходимо сообщить исполнителю.

"Для реализации сервиса Ozon использовал традиционный подход маркетплейса - исполнитель регистрируется на площадке как продавец, создает карточки товаров с подробной инструкцией и работает с площадкой по модели комиссии за продажу. Для большинства категорий услуг комиссия составляет 5%. В свою очередь Ozon проверяет добросовестность поставщика и все необходимые для оказания услуг разрешительные документы, фиксирует стоимость услуг, а также отвечает за процессинг оплаты, контролирует факт и качество исполнения", - говорится в сообщении.

Ozon - одна из крупнейших российских e-commerce площадок, на которой представлено более 10 млн товарных наименований более чем в 20 категориях. Более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса, свыше 20 тыс. компаний и предпринимателей продают свои товары на Ozon.