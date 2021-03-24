Порт Архангельска будет развиваться за счет строек в Арктике и лесных грузов

АРХАНГЕЛЬСК, 24 марта. /ТАСС/. Архангельский морской порт будет развиваться за счет обеспечения поставок оборудования для крупных проектов в Арктике, в том числе в Красноярском крае и в Якутии, а также за счет увеличения перевалки продукции лесной и рыбной отраслей. Об этом сказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем выступлении на форуме "Порты Арктики" в среду.

"Основные перспективы развития порта Архангельск связаны с обеспечением освоения арктических месторождений углеводородного сырья, природных ископаемых на территории Красноярского края, Якутии. И на этом направлении порт является основным связующим звеном транспортно-логистических схем движения грузов в Арктической зоне. Кроме того, в Архангельской области сосредоточены производственные активы крупнейших предприятий лесопромышленного комплекса. <…> Еще одно направление - рыбная продукция", - сказал Цыбульский.

Ранее он сообщал ТАСС, что мурманский порт и порт, который планируется построить в Индиге Ненецкого автономного округа, не являются конкурентами порта Архангельск, так как у них разная номенклатура грузов. "В 2019 году морской порт Архангельск обработал 4,5 млн тонн грузов. За 2020 год - 4,8 млн тонн. Рост объемов перевалки по отношению к аналогичному показателю 2019 года составил порядка 7%", - глава региона добавил, что рост объемов перевалки достаточно динамичный. По его словам, порт Архангельск является главным снабженцем таких проектов, как "Ямал СПГ", "Арктик СПГ - 2", Харасавэйское месторождение. Постоянные судоходные маршруты связывают Архангельск с Нарьян-Маром, портами Ямала и Норильского промышленного района.

Как отметил Цыбульский, перевалка продукции деревообработки через порт Архангельск должна возрасти уже в ближайшие годы. "На сегодняшний день в регионе реализуется несколько крупнейших проектов в области лесопереработки, глубокой переработки, и есть все основания полагать, что к 2023 году мы как минимум вдвое этот объем можем увеличить, это уже подтвержденные объемы, которые инвесторы готовы гарантировать", - пояснил он.

Программа развития архангельского порта предполагает диверсификацию грузовой базы, строительство специализированных терминалов для различных видов груза, усовершенствование сервисов, внедрение цифровой среды.