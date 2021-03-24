В Северной Осетии на реконструкцию водопроводных сетей направят более 343 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 марта. /ТАСС/. Более 343 млн рублей направят в Северной Осетии в 2021 году на реконструкцию водопроводных сетей, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхозпрода республики.

"В 2021 году на завершение ранее начатых работ по реконструкции водопроводных сетей в районах Северной Осетии выделено более 343 млн рублей, из которых 319,1 млн - средства из федерального бюджета, 24 млн - из республиканского", - говорится в сообщении.

Работы будут проводиться в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Планируется провести работы по реконструкции водопроводных сетей в селении Кадгарон Ардонского района, на эти цели выделено 21,8 млн рублей. На реконструкцию в селении Гизель Пригородного района предусмотрено 94 млн рублей, почти 39 млн - в селении Верхняя Саниба, 26 млн - в Нижней Санибе, 35,9 млн рублей - на реконструкцию водопроводов в селении Ногир, в селении Майрамадаг - более 85 млн, в Эльхотово - 46 млн рублей.