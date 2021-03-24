Первый польский самолет Boeing 737 MAX возобновил полеты

ВАРШАВА, 24 марта. /ТАСС/. Польская авиакомпания LOT вернула в эксплуатацию американские самолеты Boeing 737 MAX. Как сообщила в среду пресс-служба перевозчика, первый такой лайнер после длительного перерыва отправился из Варшавы в Осло.

"С этого момента Boeing 737 MAX в зависимости от спроса будут выполнять рейсы в отдельные города Европы, доступные в предложении LOT", - указано в сообщении.

"Мы позаботились о всестороннем выполнении технических работ и убедились, что Boeing 737 MAX полностью безопасны и готовы принять наших пассажиров на борт. Каждый пилот, который будет сидеть за штурвалом Boeing 737 MAX, был повторно обучен на тренажерах и выполнял дополнительные полеты с инструктором. Тем самым мы сделали все, чтобы наши пассажиры чувствовали себя максимально комфортно на борту этих машин", - сказал член правления польской авиакомпании Мачей Вилк.

В авиапарке LOT находятся пять Boeing 737 MAX, каждый из которых может взять на борт 186 пассажиров. Разрешение на полеты на этих лайнерах имеют 90 польских пилотов.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была прервана после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство корпорации Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.