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Пандемия COVID-19

В ЕС пообещали работать с США над укреплением глобальной системы поставок вакцин

Ранее Еврокомиссия приняла решение об ужесточении контроля экспорта вакцин

БРЮССЕЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Евросоюз будет работать с США над укреплением глобальной системы поставок вакцин от коронавируса, чтобы обеспечить безопасность всего мира. Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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"Нашим неотложным приоритетом является преодоление пандемии и ее последствий для экономики, для людей. Ни один регион мира не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности", - заявила фон дер Ляйен.

Ранее в среду Еврокомиссия приняла решение об ужесточении европейского механизма контроля экспорта вакцин, подчеркнув, что ограничения коснутся государств, которые ограничивают поставки вакцины в Европу. То есть речь идет в первую очередь о Великобритании и США.

В свою очередь Блинкен отметил, что сейчас весь мир задается вопросом, "кто лучше справится с кризисом: автократии или демократии". "Поэтому это зависит от нас, чтобы мы могли выйти вперед и продемонстрировать, что демократии могут защитить наших людей", - сказал он.

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СШАФон дер Ляйен, УрсулаПандемия COVID-19
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