Власти США утвердили правила в рамках закона, ограничивающего размещение китайских акций

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США утвердила правила, требуемые в рамках одобренного в прошлом году закона, который позволяет лишить компанию доступа к бирже, если она не соответствует стандартам аудита США. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении комиссии.

Речь идет об утвержденном Конгрессом законе, который 45-й президент Дональд Трамп подписал в середине декабря прошлого года. Авторы инициативы заявляли, что она направлена, в частности, на ограничение размещения акций китайских корпораций на американских биржах. Хотя закон распространяется на все международные компании.

Комиссия в среду сообщила, что опубликовала новые правила для общественного обсуждения. Регулятор требует от компаний доказывать, что они не принадлежат или не контролируются иностранным правительством, а также предоставлять информацию о процедурах ревизии и влиянии правительства их стран. Комиссия предлагает общественности обсудить процесс по выявлению иностранных компаний, в отношении которых в первую очередь следует применять законодательную инициативу. Процедура может оказаться довольно сложной в связи с организацией многих компаний и их дочерних структур, зарегистрированных в разных странах. На данный момент, отмечается в заявлении, комиссия продолжает разработку новых правил, удовлетворяющих положениям инициативы.

Если компания, согласно новому закону, в течение трех лет не способна удовлетворить требованиям аудита, она лишается доступа к бирже. Американские законодатели были обеспокоены тем, что комиссия не могла долгое время провести надлежащую проверку китайских компаний, имеющих доступ к американской бирже. Китайские власти по соображениям национальной безопасности неохотно разрешали зарубежным регулирующим органам получать информацию от местных фирм, которые проводят аудит этих компаний.