Эксперты считают, что глубокого и затяжного падения на глобальных рынках не ожидается

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Долгого и глубокого падения на глобальном рынке ценных бумаг не ожидается, полагают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, происходящую коррекцию можно использовать для покупки бумаг компаний, выигрывающих от восстановления экономики.

С начала недели снижение можно было наблюдать по широкому списку индексов и акций. Это и S&P500, и Nasdaq, и преимущественно промышленный Dow Jones. Отрицательная динамика была также в индексах компаний малой и средней капитализации, отметил старший аналитик "Альфа-капитал" Максим Бирюков, напомнив, что за последние пять торговых дней заметное снижение претерпели и цены на нефть, в моменте снижавшиеся к уровням прошлой недели почти на 10%.

Риски третьей волны пандемии

Падение аппетита инвесторов к риску на глобальных рынках акций происходит в результате роста опасений касательно влияния третьей волны коронавируса на восстановление мировой экономики. "Опасения подпитывались в том числе новостями о продлении жесткого карантина в Германии в период пасхальных праздников, а также о рекордных темпах заболеваемости и смертности в Бразилии", - рассказал аналитик "Газпромбанк - управление активами" Илья Купреев.

Нервозности добавляют и растущие геополитические риски. "США готовят новые санкции в адрес России, а лидеры двух стран обмениваются резкими высказываниями в адрес друг друга", - добавил Максим Бирюков.

Не добавляет позитива и валютный кризис в Турции, "что, хотя и является почти исключительно локальной историей, может влиять и на восприятие риска развивающихся рынков в целом", также пояснил эксперт.

Глобальные индексы снизились и из-за возможного повышения налогов в США для финансирования возросших госрасходов, также считает руководитель отдела анализа акций "Финам" Наталья Малых.

В потенциале роста никто не сомневается

С учетом роста рынков акций в последние полгода и высоких оценок большинства фондовых индексов относительно их исторических значений, а также сохраняющейся неопределенности из-за пандемии, вероятность фиксации прибыли участниками рынка в краткосрочной перспективе довольно велика, считает Илья Купреев.

Тем не менее, среднесрочные перспективы рынка остаются благоприятными и спад вряд ли будет глубоким и затяжным, считают эксперты. "Экономика находится в начале нового цикла, а бюджетная и монетарная политики все еще остаются стимулирующими", - добавила Наталья Малых.

По мнению руководителя отдела в "Тинькофф инвестиции" Кирилла Комарова, негативная динамика может смениться на обратную уже сегодня, а аналитик "Фридом финанс" Валерий Емельянов полагает, что снижение по индексу S&P 500 от последних пиков вряд ли превысит 3%.

Циклические сектора будут в авангарде

Предстоящие перспективы рынка акций по-прежнему выглядят благоприятно, полагают опрошенные эксперты. По их мнению, такой временной слабостью стоит пользоваться, чтобы увеличить позиции в бумагах циклических секторов, которые выиграют от восстановления экономики.

Так, в "Альфа-капитал" на российском рынке советуют обратить внимание на подешевевшие акции компаний нефтяного сектора, где ожидаемая дивидендная доходность является веским основанием для повышения интереса со стороны покупателей.

По оценкам Валерия Емельянова из "Фридом финанс", среди российских бумаг сейчас дешево смотрятся цветные металлурги: "Русал", "Полюс", "Норникель". Также рост инфляции сейчас играет на руку потребительскому сектору, где лучше в плане потенциала выглядят X5, "Лента", "Детский мир". По мнению эксперта, сейчас интересны акции и компании на стыке финансов и IT, такие как Мосбиржа.

На глобальном рынке интересным вариантом могут быть акции авиакомпаний, капитализация которых может расти на волне прогресса вакцинации и ожидаемых открытий границ, добавили в "Альфа-капитал". Так, в "Тинькофф инвестиции" рекомендуют внимательнее посмотреть на акции производителя одежды PVH Corp., ресторанного оператора Darden Restaurants и авиакомпании Delta Air Lines.

В технологическом секторе главными драйверами в этом году должны стать рост корпоративных прибылей после удачного 2020 года, а также дивиденды и "байбэки", отметила Наталья Малых.

Солидно отошли от своих справедливых значений и некоторые технологические бумаги вроде Qualcomm и Netflix, полагают во "Фридом финанс". В зарубежных голубых фишках биотеха сейчас недорого можно войти в Gilead и Pfizer, добавили там.

Данная статья не является инвестиционной рекомендацией.