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Минтранс Чувашии и авиакомпания "ИрАэро" будут развивать межрегиональное сообщение

По мнению властей региона, сотрудничество с компанией поможет улучшить транспортную доступность республики и способствовать раскрытию ее туристического потенциала

ТАСС, 24 марта. Авиакомпания "ИрАэро" и министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии в среду подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает развитие межрегионального авиасообщения в республике. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального министерства.

"Очень приятно, что Чувашская Республика дарит силы, энергию, средства на развитие этого межрегионального сообщения и сотрудничает с авиакомпаниями, которые эксплуатируют воздушные суда российского производства Sukhoi Superjet 100. Для нас как для авиапредприятия в столь кризисные годы это очень ощутимая поддержка, которая позволяет сохранить и рабочие места, и фонд заработной платы, и сделать перелеты для граждан более безопасными и комфортными", - приводятся в сообщении слова представителя авиакомпании "ИрАэро".

По мнению министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимира Осипова, сотрудничество позволит улучшить транспортную доступность. "[Взаимодействие] будет способствовать раскрытию туристического потенциала регионов", - процитировали Осипова в пресс-службе министерства.

В конце 2020 года Росавиация включила четыре межрегиональных маршрута из Чебоксар в перечень субсидируемых на 2021 год рейсов. В их число вошли направления Краснодар, Екатеринбург, Минеральные воды и Новый Уренгой. Софинансирование будет осуществляться из бюджета Чувашии в размере от 25% до 61% стоимости перелета, в зависимости от направления.

С 3 марта в международном аэропорту Чебоксар началась новая полетная программа авиакомпании "ИрАэро" по субсидированным маршрутам. В расписании появились рейсы в Новый Уренгой, в Минеральные воды и в Краснодар. На маршруте эксплуатируются самолеты Sukhoi Superjet 100, которые вмещают 103 пассажира.

С 3 мая авиакомпания "Руслайн" откроет рейсы из Чебоксар в Екатеринбург и обратно по программе субсидированных перевозок. Перелеты запланированы дважды в неделю - по понедельникам и четвергам.

 
 
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