Эксперты: развитие экономик регионов РФ должно проводиться силами самих субъектов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Стратегия пространственного развития (СПР) РФ должна быть ориентирована на развитие региональных экономик в первую очередь силами самих субъектов. При этом для эффективной работы необходимо пересмотреть модель бюджетных отношений, а также учесть особенности регионов, находящихся в Арктической зоне РФ (АЗРФ), заключили участники прошедшей в среду в Совете Федерации научно-практической конференции по актуальным вопросам совершенствования Стратегии пространственного развития РФ.

"Стратегия пространственного развития, на мой взгляд, в том виде, в котором она на сегодняшний день существует, она должна быть кардинальным образом переработана в направлении "запуска" региональных экономик силами в первую очередь субъектов федерации. И второе, это невозможно без изменения модели межбюджетных отношений, которые работают уже несколько лет и работают против инновационного развития экономики и укрепления единства экономического пространства, поскольку она работает против укрепления региональных экономик", - сказал научный руководитель РЭУ имени Г. В. Плеханова Сергей Валентей.

Действующие документы стратегического планирования, по мнению экспертов, не предусматривают решение ключевых для Арктики проблем, в числе которых высокая стоимость жизни. Так, по словам председателя Госсобрания Якутии Петра Гоголева, такое удорожание создает неравную конкуренцию в обеспечении комфортных условий проживания в сравнении с более развитыми регионами страны и "ведет к продолжающейся негативной динамике ключевого индикатора сокращения численности населения, проживающего в Арктике".

Кроме того, для систематизации, организационного и методического единства разработки программ, в том числе социально-экономического развития и стратегического планирования необходимо создание единого центра. Это поможет планировать и прогнозировать развитие регионов. "Нам необходим с институциональной точки зрения единый центр. С методической точки зрения, единые подходы к разработке плана, встраивания отраслевых и региональных стратегий в единый общий план, который был бы необходим для РФ", - сказал проректор института международного права и экономики имени А. С. Грибоедова Алексей Автономов.

В январе 2020 года правительство России утвердило план реализации Стратегии пространственного развития до 2025 года. План направлен на эффективную организацию экономического пространства в России за счет формирования и развития перспективных центров экономического роста, раскрытия экономического потенциала различных типов территорий, развития человеческого капитала. Сама стратегия была утверждена в феврале 2019 года.