ФТС заявила, что импорт подакцизных товаров растет с начала года в основном из-за сигарет

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Импорт подакцизных товаров с начала 2021 года растет, в основном это происходит за счет табачной продукции, электронных систем доставки никотина и различных устройств для нагревания табака. Об этом рассказала замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Елена Ягодкина в интервью "Российской газете", опубликованном в среду.

"С начала года импорт подакцизных товаров растет. В основном за счет сигарет, электронных систем доставки никотина и различных устройств для нагревания табака. Самое сильное повышение ставок акциза было в 2018 году, в связи с чем произошел своего рода "провал" по импорту такой продукции. Сейчас показатели возвращаются к прежним объемам", - сообщила Ягодкина.

Также замглавы ФТС напомнила, что в этом году в сфере импорта алкоголя уходит понятие "акцизная марка", вместо нее появилась федеральная специальная марка для ввозимой алкогольной продукции, которую уже выдает Росалкогольрегулирование. Она сообщила, что по всем заявлениям, поступившим от импортеров до 1 января 2021 года, акцизные марки изготовлены и готовы к выдаче в полном объеме. "Если за 2020 год мы выдали около 1 млрд акцизных марок на импортный алкоголь, то с начала этого года (по состоянию на середину марта) - уже почти 450 млн. Если в прошлом году в среднем ежедневно выдавалось около 1,5-2 млн марок (и это был значительный объем), то в первые недели марта ежедневная выдача достигает 10-12 млн марок", - рассказала Елена Ягодкина.

Получение и использование марок

Для получения спецмарок необходимо направить заявление через систему ЕГАИС. Марки, не использованные в течение девяти месяцев со дня их получения, подлежат уничтожению и автоматической блокировке системой ЕГАИС. Таким образом, их использование в обороте будет невозможно.

Таможенные органы до 31 марта 2021 года включительно будут выдавать акцизные марки для маркировки ввозимого в РФ алкоголя по заявлениям, принятым до 31 декабря 2020 года включительно. Разрешается ввоз в РФ алкогольной продукции, маркированной акцизными марками, до 31 декабря 2021 года включительно, а также закупка, поставка, розничная продажа алкогольной продукции, маркированной акцизными марками, до окончания срока годности такой алкогольной продукции.

Ввозимая в РФ алкогольная продукция, согласно закону, должна соответствовать требованиям техрегламентов, национальных (государственных), региональных (межгосударственных), международных стандартов.