МВФ одобрил выделение Пакистану транша в $500 млн

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Пакистану транша в размере $500 млн. Это следует из распространенного в среду пресс-релиза организации.

"Решение [Исполнительного] совета [МВФ по итогам проведенного обзора] позволяет незамедлительное выделение специальных прав заимствования (SDR, расчетная единица МВФ) на 350 млн, [что эквивалентно] примерно $500 млн", - говорится в сообщении.

В середине февраля пакистанский министр финансов Абдул Хафиз Шейх сообщил, что Исполнительный совет МВФ и правительство Пакистана достигли соглашения о возобновлении финансовой помощи стране. Как информировало издание Express News, министр тогда отметил, что "соглашение открывает путь для предоставления третьего транша МВФ в $500 млн, после того как Пакистан согласился на рационализацию госрасходов, повышение цен на энергоносители и введение дополнительных налогов".

В январе 2020 года МВФ приостановил предоставление кредита Пакистану в размере $6 млрд после того, как пакистанский премьер-министр Имран Хан отказался повысить цены на электроэнергию и ввести дополнительные налоги для населения страны. Первые два транша МВФ, ранее предоставленные Исламабаду, составили в сумме $1,45 млрд.