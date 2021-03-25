В Японии заявили, что ведущая энергокомпания не принимает должных мер безопасности на АЭС

ТОКИО, 25 марта. /ТАСС/. Крупнейшая в Японии энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) совершила крайне серьезные ошибки в обеспечении безопасности самой мощной в стране АЭС "Касивадзаки-Карива", которая признана уязвимой для террористов. Об этом заявил в четверг в бюджетной комиссии верхней палаты парламента председатель государственного Комитета по контролю за атомной энергетикой Тоёси Фукэта.

"Ситуация там крайне серьезная, - сказал он. - Под вопрос поставлена сама система контроля за безопасностью этой компании".

Накануне комитет запретил Tokyo Electric Power перевозить и загружать ядерное топливо в реакторы АЭС "Касивадзаки-Карива" до исправления недостатков. Ранее было установлено, что на станции, в частности, сломано или не работает оборудование, призванное фиксировать проникновение террористов и других нежелательных лиц. Были отмечены случаи появления посторонних людей в помещениях, где должны соблюдаться максимальные меры бдительности. Не обеспечивается, по мнению правительственных экспертов, и должная сохранность ядерных материалов.

На прошлой неделе Tokyo Electric Power официально согласилась с тем, что ситуация с обеспечением безопасности на станции "Касивадзаки-Карива" находится на непозволительном уровне. Она обещает принять меры к исправлению ситуации.

АЭС "Касивадзаки-Карива" расположена на берегу Японского моря в префектуре Ниигата на главном японском острове Хонсю. Она находится на первом месте в мире по совокупной мощности своих семи ядерных реакторов, которая составляет более 8,2 тыс. мегаватт. После аварии на АЭС "Фукусима-1" эта станция была остановлена для технических проверок. Ее владелец добивается разрешения на возобновление работы, однако Комитет по контролю за атомной энергетикой не дает на это санкции.