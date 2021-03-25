Счетная палата 25-28 марта проводит хакатон по решению задач госуправления и аудита

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Счетная палата РФ с 25 по 28 марта проводит хакатон Audithon 2021, направленный на решение задач в области государственного управления и аудита. Участникам соревнования предстоит решить более 20 задач от органов государственной власти и крупных корпораций, сообщается на сайте мероприятия.

Проблематика задач Audithon 2021 сфокусирована на деятельности Счетной палаты, на их решение дается четыре дня.

Финальный отбор и награждение победителей будут проходить в четырех номинациях: "Визуализация данных", "Аналитика данных", "Программное решение", а также в специальной номинации - "Нестандартное решение".

Призовой фонд соревнования составляет 1 млн рублей.

Хакатон Audithon 2021 - уже третье открытое соревнование по аналитике данных Счетной палаты. В 2019 году состоялся хакатон DataAudit, а в 2020 году - конкурс DataContest. Хакатон проводится при поддержке корпоративного акселератора GenerationS.

Хакатон - соревнование, во время которого специалисты по анализу данных, программированию, дизайну и другим областям совместно решают какую-либо проблему за ограниченный промежуток времени.