РБК: Абрамченко поручила к 26 апреля утвердить сметы по рекультивации незаконных свалок

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минприроды и Российскому экологическому оператору (РЭО) к 26 апреля разработать и утвердить типовые сметы по рекультивации несанкционированных свалок. Об этом в четверг со ссылкой на копию поручения зампредседателя правительства пишет издание РБК.

По федеральному проекту "Чистая страна" планируется к 2024 году ликвидировать несанкционированные свалки, выявленные до 1 января 2018 года - не менее 191 объекта. Также ликвидировать еще минимум 75 свалок, наносящих вред экологии, а их территорию - не менее 3,7 тыс. га - рекультивировать. На эти цели предусмотрено 124,2 млрд рублей.

По данным РБК, в поручении речь идет о подготовке методологических рекомендаций по технологическим решениям, материалам и оборудованию, которые будут применяться при ликвидации несанкционированных свалок и других опасных объектов накопленного экологического вреда.

Минприроды и РЭО должны проработать стоимость рекультивации, будут учитываться площадь и объем накопления отходов. При этом сметы будут просчитываться на основе ранее реализованных проектов ликвидации свалок, вошедших в федеральный проект "Чистая страна".

Поручение также подразумевает, что проверять составленные сметы на обоснованность и достоверность будет Росприроднадзор на основе экспертиз по градостроительному кодексу.

В пресс-службе Минприроды изданию сообщили, что выполнили поручение по подготовке методики определения смет, она направлена в правительство. Представитель РЭО информировал, что поручение прорабатывается.