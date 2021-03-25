В 2021 году в "Технополисе Москва" появится производство оборудования для канатных дорог

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Компания РТ-Бартолет", дочерняя структура швейцарского производителя канатных дорог Bartholet Maschienenbau AG и ГК "Ростех", планируют осенью 2021 года запустить промышленную площадку. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Компания "РТ-Бартолет" подписала договор с особой экономической зоной "Технополис "Москва" об аренде производственных площадей. В столичной ОЭЗ будет локализовано инновационное производство канатно-транспортных систем по швейцарской технологии. Уже в мае планируется завершить работы по обустройству помещений", - приводятся слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он добавил, что инвестиционный проект в Печатниках реализуется в рамках концессионного соглашения между правительством Москвы и швейцарской компанией Bartholet Maschinenbau AG, подписанного в 2019 году. На предприятии будут выпускаться комплектующие для создания в Москве канатной дороги над Химкинским водохранилищем между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал".

Отмечается, что выпускаемая продукция будет ориентирована на российский рынок и на экспорт. В планах предприятия - выйти на 51 процент локализации производства на территории РФ. Инновационное производство будет локализовано в Печатниках на площади более 4 тыс. кв. м.

"Новый вид транспорта заработает в 2023 году. Строительство дороги будет осуществлено консорциумом, ставшим победителем конкурса на право заключения концессионного соглашения и уже зарекомендовавшим себя при реализации проекта по строительству канатки на Воробьевых горах. В его состав входят ООО "Московские канатные дороги" и ведущая международная компания в области оборудования систем канатных дорог, парков развлечений, машиностроения и систем освещения, швейцарский производитель канатных дорог Bartholet", - отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Как добавил генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев, в настоящее время компания завозит современное оборудование для обеспечения трансфера технологий и высочайших стандартов швейцарского качества. Наряду с производственной линией будет организована работа по обучению персонала управлению, ремонту и обслуживанию канатно-транспортных систем. Двухнедельный обучающий курс смогут одновременно проходить до тридцати специалистов. В ближайшее время компания планирует получить статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва", что дает право на существенные льготы.