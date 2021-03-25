Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,21%, РТС - на 0,2%

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи потерял 0,21% и составил 3477,87 пункта, индекс РТС опустился на 0,2% - до 1434,34 пункта.

К 10:16 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на уровне 3472,11 пункта (-0,38%), индекс РТС замедлил снижение до 0,16% - до 1434,94 пункта.

Стоимость майского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 1,26% - до $63,6 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 1,5% и торгуется на уровне $60,26 за баррель.