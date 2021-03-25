Вернуть свое: гид по налоговым вычетам

С ИИС дела обстоят несколько иначе. Существует два типа вычетов:

тип А. Вычет на взносы на инвестиционный счет.

Он предоставляется на сумму внесенную на ИИС в течение календарного года, но не больше чем на 400 тыс. рублей. Вернуть можно не больше 13% от этой суммы, то есть 52 тыс. рублей. При этом, если вы расторгнете договор до истечения трех лет с момента открытия, вычет придется вернуть. Кроме того, нельзя иметь несколько открытых инвестиционных счетов.

Тип Б. Вычет на доходы от фондовых операций.

При получении дохода по операциям на фондовом рынке брокер или управляющая компания платит за вас налог. Вычет типа Б позволяет освободить налогоплательщика от уплаты налога на всю сумму полученного дохода. Но такой тип вычета можно получить, только когда закончится договор на ведение ИИС и только если вы открыли его не меньше трех лет назад.

Получить оба вычета нельзя: если вы хоть раз воспользуйтесь вычетом типа А, на вычет типа Б претендовать уже не получится. Так что нужно определить, какой для вас будет выгоднее. Первый подойдет для начинающих инвесторов, второй — для тех, кто уверено чувствует себя на фондовом рынке и рассчитывает получить доход, превышающий сумму взносов за три года.

Пример

Наш старый знакомый Петров открыл в 2020 году ИИС и положил на него 200 тыс. рублей. Его зарплата за минувший год составила 50 тыс. рублей в месяц. А в бюджет он заплатил 78 тыс. рублей НДФЛ. Соответственно, он имеет право на вычет типа А в размере 26 тыс. рублей (200 000*13%). Это укладывается в пределы максимальной суммы и уплаченного НДФЛ.

Или другая ситуация. Романова при тех же условиях, что и у Петрова, положила на счет 1 млн рублей. Но ограничение вычета на взнос — максимум 400 тыс. рублей, а значит, и рассчитывать инвестор сможет максимум на 52 тыс. рублей возврата. Их она и получит, так как уплаченный НДФЛ равен 78 тыс. рублей.

Подробнее об инвестиционных вычетах — в статье 219.1 Налогового кодекса.