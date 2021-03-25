Вернуть свое: гид по налоговым вычетам

Пятница, 30 апреля 2021 года, — последний день подачи декларации по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) для тех, кто обязан самостоятельно отчитаться о своих доходах.
Впрочем, подать налоговую декларацию могут и другие граждане, если они хотят получить налоговый вычет. В этом случае сдать форму 3-НДФЛ можно в любое время.
Рассказываем, что такое НДФЛ, кто обязан его платить и как получить налоговый вычет — официальную возможность перечислять в госказну меньше налогов.
Что такое НДФЛ?
НДФЛ, или налог на доходы физических лиц, — это прямой сбор, который платят все налоговые резиденты или те, кто ими не являются, но получают доход от источников в России. Считается в процентах от совокупного заработка.
По закону налоговым резидентом РФ человек признается, если проводит в стране не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев.
Львиную долю НДФЛ в России платят работающие люди — независимо от того, трудятся они по найму или владеют бизнесом. Кроме того, НДФЛ платят арендодатели, продавцы имущества и выигравшие в лотерею.
В России с недавних пор прогрессивная шкала налогообложения: ставка налога зависит от величины дохода. При заработке до 5 млн рублей в год человек должен заплатить привычные 13%. А вот сумма свыше этих 5 млн рублей будет облагаться 15%. Подробнее о повышенной ставке НДФЛ читайте здесь.
Кто должен подавать сведения об уплате НДФЛ?
В большинстве случаев работодатель рассчитывает НДФЛ за каждого сотрудника и перечисляет необходимую сумму налоговикам, а работники получают на руки зарплату сразу за вычетом налога.
Кстати, если вы занимаетесь инвестициями, то дивиденды по акциям, купоны по облигациям или успешная торговля активами (когда вы продали дороже, чем купили) также облагаются налогами. Впрочем, как правило, крупные брокеры бывают и налоговыми агентами, то есть смогут заплатить налог за вас.
Но есть категории россиян, которые должны самостоятельно отчитываться о полученных доходах. Так, например, это:
- граждане, которые в прошлом году продали квартиру или автомобиль, находившиеся в их собственности менее пяти лет (в некоторых случаях менее трех лет);
- те, кто выиграл в лотерею;
- те, кто сдавал жилье в найм;
- предприниматели, работающие без оформления ИП, и т.д.
Подать декларацию можно в электронном виде, форма декларации есть на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Сделать это нужно до 30 апреля, а оплатить налог по форме 3-НДФЛ необходимо до 15 июля.
Впрочем, подать налоговую декларацию могут и другие граждане, если они хотят получить налоговый вычет. В этом случае сдать 3-НДФЛ можно в любое время.
Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который должен упростить получение вычетов по НДФЛ. Предполагается, что граждане смогут сделать это просто через личный кабинет на сайте ФНС, не заполняя налоговые декларации и не собирая документы для подтверждения.
Близкие прислали мне на карту некоторую сумму денег. Нужно ли платить с них налог?
Если друг купил у вас какую-то вещь или оплатил ваши услуги (например, вы отвезли его в другой город или помогли с ремонтом), то вы получили деньги за оказанную услугу и должны заплатить налог.
Если же приятель просто подарил вам эти деньги, то согласно письму ФНС России от 10.07.2012 № ЕД-4-3/11325 "О налогообложении доходов физических лиц", платить с них сбор не надо.
Однако если вам подарили квартиру, машину, акцию или пай, то от налогов вы освобождаетесь только в том случае, если даритель — ваш близкий родственник (супруг, родитель, бабушка, дедушка, брат или сестра).
Если я получаю пенсию, надо ли и с нее платить НДФЛ?
Нет, не надо.
В соответствии с Налоговым кодексом государственные пенсии, льготы, алименты, компенсации и т.д. не облагаются сборами. Подробнее со списком исключений можно ознакомиться в статье 217 Налогового кодекса.
Я продаю свой телефон. Мне надо заплатить НДФЛ?
Смотря за сколько вы его продаете и как долго вы им владели. Если телефон, мебель, картины или автомобиль находились в вашей собственности больше трех лет, то ни подавать декларацию, ни платить налог не надо.
Если же это имущество находилось в ваших руках меньше этого срока, то задекларировать его по форме 3-НДФЛ придется. Но платить надо будет только в том случае, если вы получили от покупателя более 250 тыс. рублей или более 1 млн, если речь идет об объекте недвижимости — доме, даче, земельном участке.
Если вы получили бо́льшую сумму, то возможны два варианта:
- Можно заявить в декларации об имущественном налоговом вычете, и тогда нужно будет платить налог только с разницы между теми деньгами, которые вы получили, и суммой 250 тыс. рублей (1 млн для недвижимости).
- Или вы вправе указать в декларации не имущественный вычет, а вычет в сумме документально подтвержденных расходов. Тогда вам нужно будет отдать только 13% от разницы цены покупки и цены продажи. Но потребуется доказать, сколько стоило имущество, когда вы его покупали.
Примеры.
Любитель техники Иванов приобрел телефон за 100 тыс. рублей. Через год вышла новая модель его любимой марки смартфонов, и он решил продать старый аппарат коллеге за 60 тыс. Иванову надо указать в декларации факт продажи телефона, но платить он ничего не будет.
Автолюбитель Сидоров приобрел машину за 2 млн рублей и через два года решил сменить ее на новую. Старое авто он продал за 1,8 млн рублей. Мужчина указывает в декларации факт продажи и прикладывает договор, который заключал в момент приобретения авто, с прописанной в нем ценой. Так он документально подтверждает свои расходы. Мужчина не получил доход, напротив, за два года его машина потеряла в цене 200 тыс. рублей. Соответственно, налог ему платить не надо.
Или вот любительница искусства Романова. Она приобрела на "гаражной распродаже" картину за 5 тыс. рублей, а через год продала ее на аукционе за 300 тыс. рублей. В декларации она заявляет налоговый вычет в размере 250 тыс. рублей и платит всего 6500 рублей (50 тыс.*13%) — 13% от разницы между ее доходом и вычетом.
В некоторых ситуациях плательщики НДФЛ могут уменьшить размер налогооблагаемой базы — той суммы, с которой платится налог. То есть воспользоваться вычетом.
Иногда он выглядит как возврат некоторой суммы денежных средств, ранее уплаченной в виде НДФЛ. В других случаях — как снижение еще не уплаченного налога.
Существует шесть видов таких "скидок": стандартные, социальные, имущественные, профессиональные, инвестиционные и вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами.
Разные виды налоговых вычетов могут суммироваться между собой. То есть если у человека есть ребенок и он купил квартиру, то у него есть право и на "детский", и на "жилищный" вычеты.
Стандартные вычеты: льготникам и родителям
Кто может получить стандартный налоговый вычет?
Стандартные налоговые вычеты могут быть двух видов:
- на самого налогоплательщика;
- на ребенка.
В первом случае налоговый вычет может быть равен 3 тыс. рублей или 500 рублей в месяц.
Вычет в размере 3 тыс. рублей имеют право получить: ликвидаторы чернобыльской катастрофы и лица, получившие вследствие аварии на этой АЭС инвалидность; пострадавшие в результате трагедии на производственном объединении "Маяк" в 1957 году; лица, участвовавшие в испытаниях ядерного оружия; инвалиды I, II и III групп, получившие увечья в боевых действиях, направленных на защиту СССР и Российской Федерации и т.д.
Пример
Гражданин Петров, относящийся к этой категории, получает зарплату в размере 50 тыс. рублей, из которых 43,5 тыс. — на руки. Если он воспользуется вычетом, то на руки будет получать 43,89 тыс. рублей в месяц (50 000 – (50 000 – 3000)*13%). А значит, за год он сможет получить дополнительно чуть менее 5 тыс. рублей.
Налоговый вычет в размере 500 рублей в месяц могут получить: Герои России и СССР, участники Великой Отечественной войны, конфликта в Афганистане, а также боевых действий на территории РФ. Кроме того, на него имеют право люди с I и II группами инвалидности, несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и доноры костного мозга.
В нашем примере гражданин, который воспользуется этим правом, будет получать больше на 65 рублей в месяц, или 780 рублей — в год.
Более подробная информация о стандартных налоговых вычетах — в статье 218 Налогового кодекса.
А что за стандартный вычет "на ребенка"?
За первого и второго ребенка вычет — 1,4 тыс. рублей в месяц, за третьего и последующих — по 3 тыс.
Если у ребенка есть инвалидность с детства, то размер вычета составляет 12 тыс. рублей для родителей и усыновителей и 6 тыс. рублей — для опекунов, попечителей и приемных родителей и еще плюс 1,4 тыс. или 3 тыс. рублей в зависимости от того, какой это по счету ребенок в семье.
Важно, что этот налоговый вычет предоставляется до месяца, в котором доход родителя, облагаемый по ставке 13% и исчисленный нарастающим итогом с начала года, превысил 350 тыс. рублей.
Пример
Представим, что у некоего гражданина Петрова трое детей, старший из которых инвалид. С зарплатой 50 тыс. рублей Петров-старший дойдет до лимита 350 тыс. на седьмой месяц налогового периода. С этого момента он перестанет получать "скидку".
А до этого налогом будет облагаться сумма в 32,2 тыс. рублей (50 000 – 1400 – 1400 – 3000 – 12 000). И вместо 6,5 тыс. рублей (50 000*13%) родитель, а точнее его работодатель, будет отдавать государству 4186 рублей (32,2*13%). Разницу между этими суммами получит родитель. Таким образом, за семь месяцев семья сэкономит более 16 тыс. рублей.
Право на "детский" вычет имеют оба родителя. Если один из них откажется от "бонуса", то второй будет получать "скидку" в двойном объеме. Кроме того, если у ребенка только один родитель, то размер вычета также удвоится, правда, только до того момента, пока родитель не вступит в новый брак.
Право на вычет имеют все родители, которые оплачивают НДФЛ, вплоть до 18-летия ребенка. А если он учится очно в вузе, аспирантуре, ординатуре, интернатуре или является курсантом военного училища, то получать детскую "скидку" можно аж до 24 лет.
А если я донор костного мозга и у меня трое детей, я смогу получить оба вычета?
Да, Налоговый кодекс позволяет это.
Социальные вычеты: благотворителям, студентам и пациентам
Можно ли получить налоговый вычет за благотворительность?
Да. Если вы жертвуете средства благотворительным организациям, религиозным учреждениям, а также социально ориентированным и спортивным НКО, вы имеете право на "скидку" при уплате НДФЛ.
Ее максимальный размер не может быть больше четверти от полученного дохода. Разницу между размером годовой зарплаты и потраченной на доброе дело суммой надо умножить на 13%. Полученное число нужно вычесть из НДФЛ, уплаченного за вас работодателем. Результат будет равен сумме, которую государство вам вернет.
Пример
Наш гражданин Петров все еще зарабатывает 50 тыс. рублей в месяц, или 600 тыс. рублей в год. За 12 месяцев его компания заплатила за него НДФЛ в размере 78 тыс. рублей. Предположим, что он пожертвовал организации детей-сирот 200 тыс. рублей.
При этом четверть от его дохода — это 150 тыс. рублей — максимальная сумма вычета. Отнимаем ее от годовой зарплаты нашего героя и умножаем на 13% ((600 000 – 150 000)*13%) — получается 58,5 тыс. рублей. Это размер НДФЛ, который этот благотворитель должен был уплатить за год. Но его работодатель уже отдал за него 78 тыс. рублей. Значит, меценат вправе получить назад 19,5 тыс. рублей за доброе дело (78 000 – 58 500).
Я могу получить вычет, если помогаю фонду благотворительной организации?
Нет, не можете.
Средства надо перечислить прямо на счет этой организации и подтвердить это банковскими документами. Кроме того, меценат лишается права на вычет, если получает какую-то выгоду для себя (например рекламу) или если он дает деньги не организации, а частному лицу.
Более подробная информация о социальных налоговых вычетах — в статье 219 Налогового кодекса.
Знаю, что можно пойти учиться и получить налоговый вычет. Это действительно так?
Да. Причем можно оплатить не только свое обучение, но и образование по очной форме своего или приемного ребенка, а также брата или сестры — до достижения ими 24 лет. Сам налогоплательщик может учиться по любой форме образования, хоть вечерней.
Это касается только вузов?
Нет. Вычет распространяется на обучение в детских садах, вузах, общеобразовательных, спортивных, музыкальных и художественных школах. Можно пойти на курсы повышения квалификации, овладеть иностранным языком или научиться водить автомобиль. Больше того, вы можете получить вычет за образование за рубежом, но при условии, что учебное заведение имеет соответствующую лицензию.
И сколько составит такой вычет?
Максимальная сумма снижения налогооблагаемой базы составляет 120 тыс. рублей, если учитесь вы сами, и 50 тыс., если образование получают ваши дети. Разумеется, размер вычета не может быть больше, чем фактически понесенные вами затраты, и не должен превышать уплаченный НДФЛ. Таким образом, если вы воспользовались этим правом, то вы можете получить до 15,6 тыс. рублей (120 000*13%) за каждый год обучения.
Пример
Гражданин с зарплатой 50 тыс. рублей решил получить второе высшее образование. Учебу он успешно совмещает с работой. Он поступил в университет с годовой стоимостью обучения 130 тыс. рублей, получение образования займет три года. Максимальный вычет составляет 120 тыс. рублей.
За год наш герой получил 600 тыс. рублей дохода. Если отнять от этой суммы размер вычета и умножить на 13%, получится "льготный" НДФЛ — 62,4 тыс. рублей. Вычитаем эту сумму из уже оплаченных его компанией "полных" 78 тыс. рублей и получаем 15,6 тыс. рублей "бонуса", который он может получать каждый год все то время, что учится.
А есть ли налоговый вычет на лечение?
Да, есть.
Механизм такой же, как и в случае с образованием. Лечить можно детей, супруга или родителей. Если медицинские процедуры не входят в список дорогостоящих, то лимит вычета — 120 тыс. рублей. Если входят, то размер "скидки" ограничивается только фактически понесенными затратами и размером полученного в этот год гражданином дохода — она не может превышать ни один из этих параметров.
Какие еще социальные налоговые вычеты существуют?
Вычет можно получить по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с НПФ и при добровольном пенсионном страховании. Такие взносы можно делать не только для себя, но и для супруга, родителей или детей с инвалидностью.
Также вычет можно получить при оплате дополнительных взносов на накопительную часть трудовой пенсии, при добровольном страховании жизни на срок не менее пяти лет и при оплате прохождения независимой оценки своей квалификации.
Кроме того, в конце марта 2021 года Госдума приняла закон, который добавил в этот перечень физкультурно-оздоровительные услуги. То есть вычет можно будет получить, если вы, например, ходите в спортзал.
Во всех этих случаях лимит вычета — 120 тыс. рублей, максимальная сумма возвращаемых средств — 15,6 тыс. рублей.
То есть если у меня были траты на лечение ребенка, учебу в автошколе и страховку жизни мамы, то я получу три вычета?
Да, вы можете получить три вычета.
Но общий размер всех социальных вычетов не может быть больше вашего дохода и суммарно он не должен превышать 120 тыс. рублей.
Имущественные вычеты: новоселам и строителям
Отдельные налоговые вычеты предусмотрены для тех, кто планирует приобрести квартиру, в том числе в ипотеку, или построить дом. Причем покупатели квартир в кредит получают сразу два вычета: за недвижимость и за выплату процентов по займу.
На какой вычет я имею право при покупке или строительстве жилья?
Если вы в течение налогового периода приобрели квартиру или долю в ней, а также закупили отделочные материалы и наняли рабочих, то вы можете воспользоваться вычетом в размере не более чем на 2 млн рублей. При этом ваш доход также является ограничивающим фактором — вы не можете получить вычет больше, чем заработали. Однако этот тип вычета можно "растянуть" на несколько лет.
Пример.
Гражданин Петров с зарплатой 50 тыс. рублей в месяц приобрел квартиру стоимостью 4 млн рублей. Поскольку его доход за год составил 600 тыс. рублей, то максимальный вычет, который он может получить в год, составляет 78 тыс. рублей (13% от размера заработка).
Его начальник Иванов, получающий 200 тыс. рублей в месяц, также решил улучшить жилищные условия. Он построил дом и потратил на работы 3 млн рублей. С учетом того, что Иванов за год зарабатывает больше 2 млн, он получит максимальный вычет в размере 260 тыс. рублей (2 000 000*13%).
Однако Петров может получить налоговый вычет в размере еще 78 тыс. рублей и в следующем году. Имущественный вычет при покупке квартиры "переходит" на следующий год. То есть таким образом Петров сможет получить весь вычет примерно за четыре года.
А что с ипотечными процентами?
Все то же самое, только максимальный размер вычета — 3 млн рублей. То есть возврату подлежит максимум 390 тыс. рублей (3 000 000 *13%). Этот вычет также можно "растянуть" на несколько лет.
Мы покупаем квартиру с супругом. Кто из нас получит вычет?
Вы оба вправе получить вычет при условии, что вы платите НДФЛ и не получали аналогичного вычета до 2014 года.
А если мы покупаем квартиру, используя материнский капитал, мы имеем право на вычет?
Да, но при расчете налогового вычета стоимость квартиры нужно считать без учета субсидии. Так как налоговая льгота распространяется только на траты из личного бюджета.
Пример.
Семья гражданина Петрова приобрела квартиру стоимостью 4 млн рублей, но теперь 450 тыс. рублей были материнским капиталом. Тогда 4 000 000 – 450 000 = 3 550 000 рублей. Именно с этой суммы государство будет рассчитывать 13% возврата. Но так как у нас есть ограничение 2 000 000 рублей, то вычет составит все те же максимальные 260 тыс. рублей.
Более подробно об имущественных вычетах — в статье 220 Налогового кодекса.
Вычеты для профи
Еще один тип вычета предназначается для компенсации расходов, потраченных на оборудование, необходимое для заработка. На все эти объекты должны быть документы, которые подтвердят факт их приобретения. Таким вычетом могут воспользоваться индивидуальные предприниматели (ИП), адвокаты, нотариусы, врачи и прочие специалисты, ведущие частную практику.
Пример. Мое дело открыто в 2019 году, на сырье потрачено 2 млн рублей. За год бизнес принес 3 млн. Сколько я могу сэкономить и как это сделать?
В декларации 3-НДФЛ нужно указать свои доходы — 3 млн рублей. К ней нужно приложить документы, подтверждающие факт покупки материалов и их использования в бизнесе.
Далее необходимо выплатить НДФЛ, который составит 13% от указанного дохода за минусом расходов. То есть вместо 390 тыс. рублей (3 000 000*13%) вы заплатите 130 тыс. рублей ((3 000 000 – 2 000 000)*13%).
Что делать, если у меня нет никаких подтверждающих документов?
Даже в этом случае вы вправе получить вычет.
К примеру, вы декларируете в 3-НДФЛ, что заработали в прошлом году 1 млн рублей, и указываете, что приобрели оборудование, но не пишете его стоимость. В этом случае вы вправе получить вычет в размере от 20% от вашей прибыли и экономите 26 тыс. рублей. Для разных видов деятельности этот процент может быть разным.
Более подробная информация о профессиональных налоговых вычетах — в статье 221 Налогового кодекса.
Кроме того, это правило не распространяется на самозанятых граждан, не регистрирующихся в качестве ИП.
Вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами
Пожалуй, один из самых необычных видов налогового вычета, который позволяет частично компенсировать неудачи при торговле на бирже. Если по итогам операций с ценными бумагами вы получили убыток, а в следующем году "сорвали куш", то вы можете получить возмещение НДФЛ.
Как можно получить такой вычет?
Этот тип "скидки" позволяет учитывать убытки от торговли на бирже при формировании НДФЛ, причем можно "переносить" убытки за последние десять лет.
Пример.
Гражданин Иванов решил приобщиться к рынку ценных бумаг. В 2013 году он потерял на бирже 10 тыс. рублей. В 2014-м убыток составил 50 тыс. рублей. В 2015 году неопытный финансист потерял 500 тыс. рублей. Зато в 2016 году он умело продал акции и получил 750 тыс. рублей.
С этой суммы его брокер уплатил НДФЛ — 97,5 тыс. рублей. Однако Иванов в любой момент может пойти в налоговую, подать декларацию 3-НДФЛ, в которой укажет и прибыль (с который был уплачен налог), и неудачи от своей деятельности. Через некоторое время Иванов сможет получить возмещение. В нашем случае оно составит 72,8 тыс. рублей (97,5 – (750 –10 – 50 – 500)*13%).
Другая история. Приятель Иванова Кириллов также неудачно начал торговать на бирже. За три года мужчина потерял 520 тыс. рублей. В 2016 году он отыгрался, но частично: заработал всего 100 тыс. рублей.
Размер его налогооблагаемой базы меньше, чем убыток, поэтому брокер за него оплатил НДФЛ в размере 13 тыс. рублей, а потом… вернул назад ту же сумму денег.
Есть ли какие-то ограничения?
Да, есть.
Перенос прошлогодних убытков невозможен, если ценные бумаги или инструменты финансового рынка не обращаются на организованном рынке, то есть на бирже.
Убытки, полученные по ценным бумагам, позволяют компенсировать только убытки по ним же. Такая же история и с финансовыми инструментами срочных сделок.
Более подробная информация — в статьях 214.1 и 220.1 Налогового кодекса.
Вычеты для начинающих и не только инвесторов
На инвестиционный вычет могут претендовать резиденты, которые:
- получили доход от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
- вносили деньги на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС);
- получили доход по операциям, учитываемым на ИИС.
То есть если я продам, например, акции российских компаний, то смогу получить вычет?
Чтобы иметь право на этот вычет, ценные бумаги должны находиться в вашей собственности не меньше трех лет.
Максимальный размер вычета при этом равен произведению количества лет нахождения ценных бумаг в собственности на сумму 3 млн рублей. Этот вычет не распространяется на операции по ИИС.
Пример
Гражданин Иванов в 2015 году купил на Московской бирже ценные бумаги на сумму 100 тыс. рублей. А в 2020 году, по истечении пяти лет, продал их за 200 тыс. рублей. Прибыль — 100 тыс. рублей.
Максимальная сумма вычета при этом составит 3 000 000*5 = 15 000 000. Соответственно, налогоблагаемый доход будет равен 0 рублей, и от уплаты НДФЛ Иванов будет освобожден.
А что с вычетами по ИИС?
С ИИС дела обстоят несколько иначе. Существует два типа вычетов:
- тип А. Вычет на взносы на инвестиционный счет.
Он предоставляется на сумму внесенную на ИИС в течение календарного года, но не больше чем на 400 тыс. рублей. Вернуть можно не больше 13% от этой суммы, то есть 52 тыс. рублей. При этом, если вы расторгнете договор до истечения трех лет с момента открытия, вычет придется вернуть. Кроме того, нельзя иметь несколько открытых инвестиционных счетов.
- Тип Б. Вычет на доходы от фондовых операций.
При получении дохода по операциям на фондовом рынке брокер или управляющая компания платит за вас налог. Вычет типа Б позволяет освободить налогоплательщика от уплаты налога на всю сумму полученного дохода. Но такой тип вычета можно получить, только когда закончится договор на ведение ИИС и только если вы открыли его не меньше трех лет назад.
Получить оба вычета нельзя: если вы хоть раз воспользуйтесь вычетом типа А, на вычет типа Б претендовать уже не получится. Так что нужно определить, какой для вас будет выгоднее. Первый подойдет для начинающих инвесторов, второй — для тех, кто уверено чувствует себя на фондовом рынке и рассчитывает получить доход, превышающий сумму взносов за три года.
Пример
Наш старый знакомый Петров открыл в 2020 году ИИС и положил на него 200 тыс. рублей. Его зарплата за минувший год составила 50 тыс. рублей в месяц. А в бюджет он заплатил 78 тыс. рублей НДФЛ. Соответственно, он имеет право на вычет типа А в размере 26 тыс. рублей (200 000*13%). Это укладывается в пределы максимальной суммы и уплаченного НДФЛ.
Или другая ситуация. Романова при тех же условиях, что и у Петрова, положила на счет 1 млн рублей. Но ограничение вычета на взнос — максимум 400 тыс. рублей, а значит, и рассчитывать инвестор сможет максимум на 52 тыс. рублей возврата. Их она и получит, так как уплаченный НДФЛ равен 78 тыс. рублей.
Подробнее об инвестиционных вычетах — в статье 219.1 Налогового кодекса.