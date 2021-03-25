Совет директоров En+ Group порекомендует не выплачивать дивиденды за 2020 год

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Совет директоров En+ Group принял решение рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2020 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"В связи с пандемией COVID-19, а также ее влиянием на бизнес группы, совет директоров предварительно обсудил и намерен рекомендовать не выплачивать дивиденды за финансовый год, окончившийся 31 декабря 2020 года. Финальное решение будет принято в апреле 2021 года перед объявлением о проведении годового общего собрания акционеров", - говорится в сообщении.

При этом совет директоров может обсудить выплату промежуточных дивидендов компании, однако это будет зависеть от результатов за первое полугодие 2021 года.

En+ Group не выплачивала дивиденды за 2019 год из-за значительного влияния пандемии коронавирусной инфекции на деятельность компании.

Одобренная в 2017 году дивидендная политика En+ Group предполагает выплату дивидендов минимум раз в полгода в сумме 75% от свободного денежного потока, сгенерированного электроэнергетическим сегментом группы (но не менее $250 млн в год), и 100% дивидендных выплат, полученных группой от "Русала".

Финансовые результаты

Выручка En+ Group в 2020 году составила $10,36 млрд, что на 11,9% меньше, чем по итогам 2019 года. В компании пояснили, что снижение выручки обусловлено падением средней цены алюминия на Лондонской бирже металлов на 5% за тонну, а также сокращением реализации первичного алюминия и сплавов на 6%.

В то же время капитальные затраты En+ Group по итогам 2020 года составили $1,13 млрд, что на 6,3% превышает аналогичный показатель прошлого года. В компании ожидают роста показателя в 2021 году до $1,35-1,45 млрд. В частности, порядка $350 млн инвестиций будет направлено в энергетический сегмент группы, а $1-1,1 млрд - в металлургический.

Чистый долг в 2020 году сократился на 3,7%, достигнув $9,83 млрд.

"В целом мы довольны результатами, которые смогли продемонстрировать в 2020 году. Многие предприятия по всему миру пандемия поставила на грань выживания, но мы показали устойчивость нашей бизнес-модели и высокие финансовые результаты. Коронавирус не помешал нашим новым проектам, в том числе направленным на экологию. Важное и перспективное направление работы компании - экологический транспорт. В конце 2020 года En+ Group открыла первые три электрозаправочных станций для электромобилей в Иркутской области, инвестиции в проект составили более 10 млн рублей. Зарядные станции En+ Group совместимы с большинством электромобилей, представленных на рынке. Они оснащены современным оборудованием, которое обеспечит быстроту и качество зарядки автомобиля: "быстрая" зарядка - 20 минут до емкости 80% на постоянном токе мощностью 50 кВт, "медленная" - на переменном токе", - прокомментировал ТАСС глава энергетического сегмента компании Михаил Хардиков.

О компании

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн т в год (через контрольный пакет в "Русале").

Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%) и ВТБ с долей 21,68% (7,35% голосующих акций).