Более 20 медучреждений построят в Москве в рамках масштабных инвестпроектов

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Почти 25 новых медицинских учреждений построят в Москве в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), среди них - детские и взрослые поликлиники, подстанции скорой помощи, а также инфекционные и лечебно-диагностические центры. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов в городе развивается современная инфраструктура и появляются новые рабочие места. Под строительство 24-х новых медицинских учреждений город выделил более 48 га земли. Из них 21 объект возведут за счет средств из городского бюджета, еще три профинансируют инвесторы", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Как уточнил уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, по 21 проекту столица заключила договоры аренды земельных участков общей площадью около 46 га. На этих территориях уже начались работы. По оставшимся трем проектам заключат договоры с застройщиками в ближайшее время. На данный момент готовятся документы к подписанию.

Так, в следующем году в Москве достроят лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научно-практического центра им. А. С. Логинова. Медицинское учреждение расположено по адресу: шоссе Энтузиастов, владение 86. Оно займет около 70 тыс. кв. м и сможет вместить 570 пациентов одновременно.

"Помимо строительства 24-х медицинских учреждений, в столице реализуют и другие масштабные инвестиционные проекты. Так, город выделил восемь гектаров земли для возведения четырех крупных спортивных комплексов. Один из них - это первый в России серфинг-парк. А для профессиональных фигуристов и тех, кто только учится кататься на коньках, построят ледовой дворец", - добавили в пресс-службе.

Также более 40 масштабных инвестиционных проектов реализуют в промышленном секторе столицы. Например, в марте этого года инвесторам передали земельные участки под строительство промышленного технопарка и производственного комплекса по изготовлению ударных музыкальных инструментов.

О проектах

Масштабный инвестиционный проект - это особый статус объекта. Его могут получить, например, производственные комплексы, инновационные центры, крупные лечебные учреждения, станции общественного транспорта, стадионы и дворцы спорта. Для строительства объектов с таким статусом столица сдает земельные участки в аренду без торгов сроком на шесть лет.