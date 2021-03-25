Центры трансфера технологий начнут создавать в России с 2021 года

КРАСНОДАР, 25 марта. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ планирует с 2021 года начать создание сети центров трансфера технологий. Об этом сообщил заместитель директора департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки Виктор Калинин на технофоруме "От винта!" в четверг.

О планах по созданию таких центров сообщалось осенью 2020 года на форуме "Открытые инновации".

"Одним из новых мероприятий является государственная поддержка создания центров трансфера технологий в целях коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности научных организаций и университетов. Оно начнет реализовываться с этого года. В его рамках не менее 35 научных организаций и университетов получат средства бюджетных субсидий для поддержки практики трансфера, в первую очередь деятельности той инфраструктуры, которая уже успешно функционирует в этих организациях", - сказал Калинин.

С начала 2022 года при поддержке госбюджета начнется создание студенческих стартап-студий не менее чем в 35 вузах. Этот проект, отметил он, также ориентирован на внедрение инноваций и будет способствовать формированию условий для реализации студенческих технологических проектов.

"Для министерства принципиальным является комплексная реализация мероприятий, которые способствуют формированию экосистемы трансфера технологий", - подчеркнул представитель Минобрнауки.

Технофорум "От винта!" проходит в рамках одноименного международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества, который является самой крупной коммуникационной площадкой России в молодежной научно-технической сфере. Участие в мероприятии, которое станет одним из опорных событий Года науки и технологий, принимают почти все регионы страны. Агентство ТАСС выступает информационным партнером фестиваля и организатором технофорума "От винта!".