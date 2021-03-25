Инфляционные ожидания россиян в марте выросли до 10,1%

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Инфляционные ожидания россиян в марте выросли на 0,2 процентного пункта (п.п.) по сравнению с февралем и составили 10,1%, следует из материалов ЦБ РФ.

"В марте инфляционные ожидания населения и бизнеса оставались повышенными и даже несколько возросли по сравнению с февралем. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 10,1% (+0,2 п.п. к февралю)", - отмечают в ЦБ.

При этом, несмотря на рост, инфляционные ожидания населения остались ниже локального максимума декабря 2020 года. Прогнозы инфляции профессиональных аналитиков на 2021-2022 годы незначительно увеличились, оставшись заякоренными на цели Банка России в 4%, указывает регулятор.

"Годовая инфляция в I квартале складывается выше прогноза Банка России, опубликованного в феврале. Ожидается, что она достигнет максимума в марте и далее будет снижаться. С учетом проводимой денежно- кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России вблизи 4% в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем", - полагают в ЦБ.