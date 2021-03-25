Власти Петербурга прогнозируют рост объема инвестиций в автопром города на 21% в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Объем инвестиций в автомобильную промышленность Петербурга, по прогнозу Петростата, ожидается в этом году на уровне 8,85 млрд рублей. Об этом говорится в концепции развития городской промышленности до 2025 года (есть в распоряжении ТАСС).

"Объем инвестиций по данным реестра инвестиционных проектов комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга в автомобильную промышленность в 2020 году составил 7,3 млрд рублей, прогноз на 2021 год - 8,85 млрд рублей", - говорится в материалах. Таким образом, в этом году ожидается рост показателя на 21%.

Отмечается также, что в 2021 году планируется к запуску два инвестиционных проекта в автопроме - компании "Синара-Транспортные машины" (объем вложений 15 млрд рублей) и ООО "Хендэ Виа Рус" (13 млрд рублей).

Как ранее сообщал Петростат, автозаводы Петербурга в 2020 году снизили выпуск легковых машин на 13% к уровню предыдущего года - до 323,7 тыс. единиц. В пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле отмечали, что доля производства легковых автомобилей заводами Петербурга в России составляет 23,5%. В Петербурге размещены производства компаний Toyota, Nissan и Hyundai. Они выпускают девять моделей автомобилей: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.