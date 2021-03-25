Xiaomi представила в России смартфон с 108-мегапиксельной камерой

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Китайская компания Xiaomi провела презентацию в России обновленной линейки своих смартфонов из среднего ценового сегмента - Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro. Трансляция велась на официальном YouTube-канале компании.

Особенностью Redmi Note 10 Pro стала основная 108-мегапиксельная камера: по заявлению производителя, она обладает одним из самых высоких разрешений на рынке. Сам смартфон получил 6,67-дюймовый дисплей AMOLED DotDisplay, процессор Qualcomm Snapdragon 732G и батарею емкостью 5020 мА*ч с усовершенствованной быстрой зарядкой 33 Вт. Оперативная память устройства оценивается в 8 ГБ, а внутренняя - в 128 ГБ

Вторая модель Redmi Note 10 оснащена 6,43-дюймовым дисплеем AMOLED DotDisplay, также возможностью быстрой зарядки 33 Вт, датчиком освещенности на 360 градусов и процессором Qualcomm Snapdragon 678. Камера смартфона выполнена из четырех модулей, которые включают в себя 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру для групповых снимков, 2-мегапиксельную макро-камеру для крупных планов, 2-мегапиксельный датчик глубины для съемки портретов и основную 48-мегапиксельную. Гаджет имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутренней.

Оба устройства поступят на российский рынок в трех цветовых вариантах: "серый оникс", "лазурное озеро" и "белая галька". Стоимость Redmi Note 10 Pro составит 28 990 рублей, он появится в продаже с 30 марта. Смартфон Redmi Note 10 обойдется в 17 990 рублей и станет доступным для покупки с 8 апреля. Протестировать новинки можно будет на фестивале #LikeLikeFest, который пройдет с 27 марта по 17 апреля на втором этаже фудмолла "Депо" в Москве.

Согласно исследованию Counterpoint Research, в четвертом квартале 2020 года Xiaomi обогнала Samsung по онлайн-продажам смартфонов на российском рынке. Доля производителя составила 31%, в то время как годом ранее - 19,2%. Второе место занял Samsung с 27%, третье Apple с 15,5%.