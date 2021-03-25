Минэкономразвития не предлагало распространить курортный сбор на всю страну

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития не предлагало распространить эксперимент по курортному сбору на всю страну, заявил глава министерства Максим Решетников в ходе X Внеочередного съезда "Опоры России".

"Курортный сбор - никаких инициатив здесь министерство не выдвигает. Если кто-то из чиновников что-то сказал, надо смотреть, в каком контексте, кто что говорил. Я как руководитель министерства вам это говорю", - заявил Решетников.

23 марта директор департамента стратегического и инвестиционного развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития России Игорь Храновский заявил, что министерство предложит продлить эксперимент по взиманию курортного сбора после 2022 года, поскольку этот механизм оказался эффективным.

Закон о введении курортного сбора приняли в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля того же года - в Краснодарском крае, Крым отложил участие в эксперименте.