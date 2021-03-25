Власти Петербурга назвали автопром и фармацевтику среди приоритетных сфер развития региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Власти Петербурга представили концепцию развития городской промышленности до 2025 года, согласно которой приоритетами развития определены шесть отраслей промышленности, в том числе автопром и фармацевтика.

"Мы как индикаторы взяли основные базовые и наиболее быстроразвивающиеся сферы, отрасли промышленности Петербурга, их шесть <...>. Они в общем объеме выручки и общем объеме отгрузки занимают более 55% в городе", - сказал председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, представляя концепцию на заседании "Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга".

Указанные сферы включают радиоэлектронную, автомобильную, фармацевтическую, пищевую промышленность, а также транспортное (в том числе судостроение) и энергетическое машиностроение. "В первую очередь, мы говорим сейчас о развитии текущих производств, которые работают на территории Петербурга. И, конечно, о мерах по привлечению инвесторов, как текущих, так и инициативных, которые мы будем применять: снижение налоговых ставок в ОЭЗ, введение регионального инвестпроекта, и другие", - рассказал Соловейчик, говоря о механизмах развития отрасли.

Планируется стимулировать рост инвестиций в промышленность и повышать производительность труда. Для этого власти намерены синхронизировать местные и федеральные меры поддержки промышленности, а также определить новые рынки и стратегии выхода на них для каждой из отраслей.

По данным комитета, в 2020 году объем отгруженной промышленной продукции по Санкт-Петербургу составил 2,6 трлн руб. (95,3% к 2019 году). По итогам 2020 года доля города в общем объеме машиностроительной продукции по России - 11,5%, выпуска автомобилей - около 22%. Вклад промышленного комплекса в формирование доходов бюджетов всех уровней по сравнению с другими секторами экономики города является наибольшим - 42,9% (за 2020 год).