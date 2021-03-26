Начало извлечения расплавившегося топлива с АЭС "Фукусима-1" перенесли на год

ТОКИО, 26 марта. /ТАСС/. Компания - оператор японской аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power (TEPCO) перенесла на год сроки извлечения расплавившегося топлива второго реактора станции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте компании.

Отмечается, что изначально старт этой операции был запланирован на 2021 год, однако был перенесен "из-за влияния распространения нового коронавируса".

4 марта ответственный за ликвидационные и демонтажные работы на АЭС "Фукусима-1" Акира Оно заявил журналистам, что из-за ситуации с коронавирусом в Великобритании замедлилась разработка специальной роботизированной руки, необходимой для извлечения топлива.

Авария на этой станции произошла в марте 2011 года, когда удар мощного цунами вывел из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, которое насквозь прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов.

Полный демонтаж АЭС "Фукусима-1" планируется завершить примерно к 2050 году.