СП: разработан законопроект о переносе сроков отчетности об исполнении бюджета на июль

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Межведомственная рабочая группа разработала законопроект о переносе сроков представления в парламент годовых отчетов об исполнении федерального бюджета с осени на июль. Об этом говорится в подготовленной Счетной палатой информации о ходе реализации постановления Совета Федерации (есть в распоряжении ТАСС).

"Межведомственная рабочая группа при участии представителей Счетной палаты, Минфина России, Федерального казначейства, субъектов РФ подготовила проект федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части изменения сроков составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности". Реализация предусмотренных законопроектом норм позволит обеспечить рассмотрение федерального закона об исполнении федерального бюджета Госдумой и Советом Федерации в более ранние сроки (в июле текущего финансового года)", - говорится в документе.

В нем уточняется, что законопроектом предусмотрены оптимизация состава показателей и сроков составления, представления, внешней проверки и утверждения годовой бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета. Кроме того, документ устанавливает требования о представлении бюджетной отчетности за отчетный финансовый год в форме электронных документов. "После прохождения необходимых процедур согласования законопроект будет внесен в Государственную думу", - добавляется в информации Счетной палаты.

В конце 2020 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что правительство РФ разработало законопроект по сокращению с 2022 года сроков представления в парламент годовых отчетов об исполнении федерального бюджета. Как объяснял ранее первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, в настоящее время правительство отчитывается об исполнении бюджета в осеннюю сессию. По его словам, перенос сроков предоставления отчета об исполнении бюджета даст депутатам и сенаторам возможность более глубоко проработать замечания и предложения, а затем сверить их с заключением Счетной палаты в сентябре.