"Деловая Россия" просит Минпромторг распространить субсидии на экспорт торфяным компаниям

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Московское региональное отделение "Деловой России" попросило Минпромторг разработать новый код товарной номенклатуры (ТН ВЭД) для торфа и включить его в действующие программы поддержки компаний. Об этом сообщается в письме организации, направленном в адрес министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова (копия письма есть в распоряжении ТАСС).

"Просим вас рассмотреть вопрос о разработке нового кода ТН ВЭД, характеризующего торф, реализуемый торфодобывающими предприятиями, как готовую продукцию, а также включить новый код в действующие программы поддержки компаний. Данные изменения в нормотворческой базе позволят торфяным компаниям получать соответствующие субсидии и преференции (текущие преференции не распространяются на экспорт)", - говорится в письме.

Помимо этого, бизнес-объединение просит Минпромторг законодательно закрепить за торфяной продукцией термин готового продукта (сейчас торф классифицируется как сырье - прим. ТАСС), что также позволит производителям получать субсидии и преференции. "В частности, отнесение торфа к готовой продукции позволит получать субсидии согласно постановлению правительства РФ N 496 от 26.04.2017 (данное постановление предоставляет меры поддержки только в отношении готовой продукции)", - отмечается в документе. Для обоснования корректировки такого определения эксперты отрасли подготовили анализ и разъяснения.

Внесенные изменения, как сообщают в "Деловой России", также позволят точно определить, к какой из отраслей все-таки относится торфяная продукция. В настоящее время торфяной продукт относят и к сельскому хозяйству, и к промышленности, что не позволяет точно определить, какую именно правовую базу необходимо применять в торфяной промышленности, отмечается в письме.

Субсидия предоставляется организациям в рамках реализации государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" на компенсацию части затрат на транспортировку продукции в целях стимулирования производства и поставки конкурентоспособной продукции покупателям. Распределение объемов господдержки по отраслям промышленности выглядит следующим образом: машиностроение - 48%, обрабатывающие отрасли промышленности (химическая промышленность, металлургическая промышленность и лесопромышленный комплекс) - 45%, прочие отрасли промышленности (в том числе фармацевтическая промышленность) - 7%.