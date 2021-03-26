Совет директоров ЧТПЗ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2020 год

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Совет директоров группы ЧТПЗ рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2020 года, следует из материалов компании.

"Рекомендовать общему собранию акционеров общества чистую прибыль по результатам 2020 года не распределять. Дивиденды по акциям общества по результатам 2020 года не объявлять и не выплачивать", - сказано в сообщении.

Годовое собрание акционеров ЧТПЗ пройдет 29 апреля в форме заочного голосования.

Кроме того, совет директоров ЧТПЗ утвердил список кандидатов для избрания в совет на общем собрании акционеров. В него вошли заместитель гендиректора ТМК Андрей Зимин, председатель совета директоров российских заводов ТМК Андрей Каплунов, гендиректор ТМК Игорь Корытько, заместитель гендиректора ТМК по экономике и финансам Тигран Петросян, первый заместитель гендиректора ТМК Вячеслав Попков, вице-президент ТМК Александр Ширяев и вице-президент ТМК по стратегии Владимир Шматович. Ни один из действующих членов совета директоров не вошел в список кандидатов для избрания.

В феврале 2020 года совет директоров группы ЧТПЗ утвердил новую дивидендную политику, согласно которой группа будет направлять на дивиденды не менее 100% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) при соотношении чистый долг/EBITDA меньше 1,5х. При соотношении чистый долг/EBITDA в диапазоне больше или равно 1,5x, но не более 2,5x - не менее 70% от чистой прибыли или 100% свободного денежного потока - в зависимости от того, какой показатель выше. Дивиденды будут выплачиваться не реже двух раз в год.

По итогам 2019 года группа ЧТПЗ в общей сложности направила на выплату дивидендов 2,5 млрд руб. На выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2020 года компания направила 2 млрд руб.

О компании

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, металлоторговое подразделение "Торговый дом "Уралтрубосталь", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "Мета".

Основной акционер группы ЧТПЗ - Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского с 86,54%.