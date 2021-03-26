"Сбер" рассматривает возможность создания IT-хаба в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 26 марта. /ТАСС/. Сбербанк рассматривает возможность создания IT-хаба в Новосибирске, где могут разместиться разработчики, занятые в различных дочерних компаниях банка. Об этом сообщила журналистам в пятницу председатель Сибирского банка ПАО "Сбербанк" Татьяна Галкина.

В сентябре 2019 года глава Сбербанка Герман Греф сообщал, что компания планирует в перспективе разместить больше своих новых подразделений в Новосибирской области. Выбор именно этого региона Греф обуславливал высоким уровнем цифровизации в нем.

"Наши дочерние компании рассматривают возможность переноса своего бизнеса в Новосибирск, потому что здесь хороший научный потенциал, хорошая образовательная платформа, ведущие вузы Сибири, и мы рассматриваем этот вопрос. <...> Это пути и цели на создание такого IT-хаба", - сказала Галкина.

Она отметила, что в Новосибирске уже располагаются часть крупных активов компании, задействованных в сфере IT, такие как картографический сервис "2ГИС", команда разработчиков IT-компании "Сбербанк-Технологии", консалтинговая компания "Корус". "В прошлом году "Сбербанк-Технологии" расширил свои рабочие места. Для нас очень важной площадкой является Академгородок, у нас там появилось 400 новых рабочих мест - это достаточно много", - пояснила Галкина.

ПАО "Сбербанк" - российский финансовый конгломерат, крупнейший транснациональный и универсальный банк России, Центральной и Восточной Европы. По итогам 2019 года у "Сбербанка" 96,2 млн активных частных клиентов и 2,6 млн активных корпоративных клиентов. Согласно собственной стратегии, Сбербанк позиционирует себя как экосистема, которая объединяет на базе единой платформы партнеров банка, оказывающих услуги как финансового, так и нефинансового характера. В экосистему Сбербанка входят более 20 компаний по основным направлениям: электронная коммерция ("Яндекс.Маркет"), медицина (DocDoc), телекоммуникации ("Сбербанк Телеком"), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), лайфстайл ("Фудплекс"), сервисы для оптимизации бизнес-процессов ("Эвотор", "Интеркомп") и другие.