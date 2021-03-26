"Ъ": "Союзмолоко" попросило Минсельхоз договориться с Китаем о снижении ввозных пошлин

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов попросил Минсельхоз решить вопрос по снижению импортных пошлин при ввозе в КНР российской молочной продукции, сообщает "Коммерсантъ". Это поможет нарастить экспорт сливочного масла, сыра, сыворотки и сухого молока, уточняется в сообщении.

Сейчас ставка таможенной пошлины для России составляет 10-20%, в то время как у главных доминирующих производителей на рынке из Австралии и Новой Зеландии всего 0-5%.

Также участники молочной отрасли предлагают нарастить экспорт за счет увеличения инвестиций в модернизацию и строительство мощностей по глубокой переработке молока, введя компенсацию 25% капитальных затрат на такие проекты.

Кроме того, в "Союзмолоке" выступают за сохранение действующих мер поддержки производства сырья, а именно компенсаций капитальных затрат, льготного кредитования и коротких кредитов, что помогает увеличивать выпуск молока на 3-3,5% ежегодно, пишет "Ъ".

По мнению экспертов, процесс снижения пошлин может затянуться, в связи с чем необходимо прорабатывать и другие меры поддержки.

Экспорт молочной продукции из РФ в 2020 году, по предварительным данным "Союзмолока", вырос на 23,7%, до 871,8 тыс. тонн, в деньгах - на 11,9%, до $363 млн. При этом поставки в КНР увеличились на 36%, до 2,5 тыс. тонн, в деньгах - на 38%, до $7,4 млн.