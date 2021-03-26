Власти Москвы предоставят фирмам еще порядка 70 аккаунтов на маркетплейсе Tmall

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Правительство Москвы планирует предоставить столичным компаниям в 2021 году еще около 70 аккаунтов на маркетплейсе Tmall, принадлежащем китайской Alibaba Group. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"Мы запустили программу по продвижению товаров столичных предприятий на Tmall.com в конце прошлого года и получили заявки от 93 претендентов. В результате были отобраны 50 компаний. Актуальность такой поддержки продолжает расти, поэтому в этом году правительство Москвы планирует предоставить столичным компаниям еще порядка 70 аккаунтов на этой площадке", - сообщил глава департамента Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении.

Tmall - крупнейший виртуальный торговый центр в Китае, до конца марта там появится отдельная витрина московских товаров, сообщают в департаменте. Размещение на площадке дает гарантированные продажи товаров за счет предварительного отбора продукции и повышенной заинтересованности в московских товарах.

В рамках программы компаниям полностью оплачивают затраты на создание персональной странички и размещение товаров, а также на услуги оператора. Он контролирует сбор всех необходимых документов для экспорта, оказывает содействие в подборе оптимальных логистических маршрутов, взаимодействует с таможенными органами и проводит маркетинговые кампании для получателей поддержки.

В ближайшее время Московский экспортный центр (МЭЦ) планирует масштабировать присутствие столичных товаров на площадках, подобных Tmall, и в 2021 году компании смогут принять участие в программе по продвижению еще на пяти китайских внутристрановых площадках: Pinduoduo, 1688, Jd, Epinduo, Taobao. "Эти площадки отличаются тем, что получатели поддержки могут рассчитывать на гарантированные экспортные продажи. А со стороны МЭЦ - нацеленность на достижение максимального увеличения объема экспортных онлайн-продаж", - говорится в сообщении.

Узнать подробнее о программе и подать заявку на участие можно на сайте МЭЦ.