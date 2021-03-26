Фонд развития Чукотки провел бизнес-тренинги для коренных жителей региона

ТАСС, 26 марта. Бизнес-тренинги для коренных жителей Чукотки прошли в Анадыре во время VI Съезда коренных малочисленных народов региона. Представители Фонда развития Чукотки рассказали их участникам о мерах государственной поддержки предпринимательства, сообщили в пятницу ТАСС в организации.

"Недавно мы взяли курс на увеличение объемов экспортной составляющей в сегменте продаж малого и среднего бизнеса округа. Среди наших "первооткрывателей" международных торговых площадок предсказуемо оказались мастера народно-художественных промыслов Чукотки. Именно поэтому площадка съезда стала тем местом, где мы с представителями коренных народностей смогли детально обсудить, какие механизмы поддержки существуют в округе и как они работают", - приводятся в сообщении слова директора Фонда Ольги Плотниковой.

Во время бизнес-тренингов обсуждалось открытие на Чукотке этно-кафе, переработка и продажа дикоросов, развитие частного оленеводства и птицефабрики в отдаленных районах округа. По словам бизнес-тренера Марии Гуриной, участниками занятий стали представители активного движения коренного населения Чукотки - "люди, желающие изменить жизнь родных сел, поселков в лучшую сторону".

"Среди них - действующие предприниматели и те, кто планирует в скором времени таковыми стать. Для каждой идеи рассмотрели конкретные меры поддержки, которые бы помогали представителям коренных народов развивать соответствующую деятельность с точки зрения переработки продукции, ее экспорта, развития туризма", - сказала Гурина. На тренингах рассказали о существующих механизмах государственной поддержки и их доступности.

Как отметили в фонде, совместные проекты участников мероприятия будут способствовать экспорту с Чукотки брендированных продуктов - одежды, предметов искусства, фармацевтики.

Поддержка властей

Съезд коренных малочисленных народов является знаковым для Чукотки событием, поскольку треть жителей региона - это чукчи, эскимосы, эвены, чуванцы. В его программу вошли более 20 мероприятий, а одной из задач, по словам организаторов, стало развитие предпринимательской деятельности при сохранении векового уклада жизни коренных народов.

"В октябре прошлого года президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны до 2035 года. Правовое регулирование в отношении народов Севера должно обновляться и соответствовать современным социальным условиям, отвечать новым потребностям жизни. Выявление и отмена устаревших норм, совершенствование законодательства - это наша общая и основная задача", - отметил в приветственном слове глава региона Роман Копин.

Особое внимание делегаты и спикеры уделили развитию туризма на Чукотке, в том числе как возможности повышения престижа территории на международном рынке. Коренные жители отдаленного региона намерены также расширять свой потенциал по глубокой переработке оленей и морского зверя, развитию косторезных мастерских.

"Наши "крайние" и уникальные условия, умения и навыки народов - это наши мощные преимущества и стимулы, которые позволяют создавать бренды одежды, выращивать овощи в условиях вечной мерзлоты, привлекать туристов и инвесторов, выходить на международные торговые площадки мастерам народно-художественных промыслов", - заключила директор Фонда развития Чукотки Ольга Плотникова.