Чистый объем продаж Paulig в России и СНГ в 2020 году вырос на 1%

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Один из крупнейших производителей кофе - финская компания Paulig - снизила выручку во всех странах в 2020 году на 0,2% на фоне пандемии, тогда как на рынках России и СНГ компании удалось выйти на рост чистого объема продаж в 1%. Об этом говорится в сообщении компании.

В 2020 году выручка Paulig составила €919,5 млн против €921,4 млн в 2019 году. Операционная прибыль выросла на 17% и составила €88,3 млн против €75,4 млн в 2019 году, это 9,6% от выручки компании (в 2019 году - 8,2%). Из общей суммы доходов 53% пришлось на долю стран Северной Европы и 47% - на долю других стран. Консолидированная прибыль за финансовый год составила €66,7 млн (€51,6 млн в 2019 году). "На результаты повлияла пандемия и связанные с ней локдауны, которые нанесли серьезный урон продажам в сегменте общественного питания (-23% по сравнению с прошлым годом). Частично эти потери удалось компенсировать высокими продажами в ретейле. Розничные продажи увеличились на 6,8% благодаря росту категории продуктов Tex-Mex (техасско-мексиканская кухня)", - отметил исполнительный директор компании Рольф Ладау, слова которого приводятся в сообщении.

Чистый объем продаж бизнес-подразделения "Россия и СНГ" в 2020 году вырос на 1% в национальной валюте. "Объем продаж кофе вырос на 5%, это отличный результат, если учитывать критическое падение сегмента питания вне дома во время весеннего локдауна. Мы завершили 2020 год, выйдя на первое место в категории натурального кофе по доле рынка в деньгах (14,7%, Nielsen Scantrack FY 2020)", - отметила генеральный директор Paulig в России Ольга Свечникова.

Paulig - компания, занимающаяся производством напитков и продуктов питания. В портфель компании входят бренды Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green и Poco Loco. Компания насчитывает более 2 000 сотрудников в 13 странах мира.