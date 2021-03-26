Минфин не советует пытаться заработать на отпуск торговлей на бирже

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев считает, что неквалифицированным инвесторам не стоит пытаться заработать на отпуск на рынке акций. Активная торговля сопряжена с большими рисками, и граждане, особенно если они торгуют с кредитным плечом (торговля на заемные средства, взятые у брокера), с большой вероятностью потеряют свои деньги.

"Первая проблема - это то, что люди, которые откладывают не на пенсию, а на летний отпуск, тоже идут на рынок акций. Это точно так же глупо, прямо скажу, как и откладывать в депозиты на пенсию", - сказал он на всероссийской банковской конференции в ТАСС.

По мнению замминистра, непрофессиональным инвесторам стоит занимать пассивную позицию в инвестировании, например покупая паи в инвестиционных фондах.

"Люди почему-то считают, что активной торговлей они могут подобрать портфель, и что они настолько уникальны и талантливы в этой части, что могут заработать. <…> Мы все прекрасно знаем, что так не бывает. Человек, который не является профессиональным участником финансового рынка, должен занимать пассивную позицию, а лучше вообще покупать паи и даже не составлять себе портфель, а пользоваться для этого профессиональными управляющими. Для этого есть все возможности", - добавил он.

Вместе с этим Моисеев посоветовал людям, которые хотят активно торговать на финансовом рынке, сделать это своим основным видом деятельности и не совмещать это с другой работой.

"Если вы хотите прийти работать на финансовый рынок. Пожалуйста, выходите из вашей нефтяной компании или какого-нибудь телекома, идите на биржу и торгуйте. Тогда вы будете профессионалом. А если по жизни вы занимаетесь чем-то другим, то не надо так делать", - считает замминистра.