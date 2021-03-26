Законопроект о совершенствовании регулирования бухучета ЦБ внесли в Госдуму

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку внесла в нижнюю палату парламента законопроект, регулирующий нормы по организации и ведению бухгалтерского учета Банка России. Документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

Законопроект дополняет перечень документов в области регулирования бухгалтерского учета нормативными актами Банка России по организации и ведению бухгалтерского учета для ЦБ. Предусматривается, что план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения для Банка России, по аналогии с действующим регулированием в отношении соответствующих документов для кредитных и некредитных финансовых организаций, не устанавливается федеральными стандартами. Законопроектом предусмотрена возможность применения ЦБ в документах для организации и ведения бухгалтерского учета, в том числе в плане счетов бухгалтерского учета и порядке его применения, подходов, отличных от положений федеральных стандартов.

Также законопроектом предлагается с учетом фактического содержания годовой финансовой отчетности Банка России заменить наименование отчета о полученной прибыли и ее распределении на отчет о полученной прибыли и ее распределении или фактически допущенных убытках.

Законопроект подготовлен по результатам анализа применения закона "О бухгалтерском учете" и направлен на совершенствование действующей системы регулирования бухгалтерского учета Банка России, говорится в пояснительной записке.