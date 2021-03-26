МТС приступил к размещению социальных облигаций на 4,5 млрд руб.

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. МТС приступил к размещению социальных биржевых облигаций объемом 4,5 млрд руб., привлеченные средства будут направлены на подключение социально значимых объектов к интернету в восьми регионах. Об этом говорится в сообщении компании.

"МТС - ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о размещении с 26 по 31 марта 2021 года на Московской бирже социальных биржевых облигаций серии 001Р-18 объемом выпуска 4,5 млрд рублей. Ставка первого купона установлена на уровне 6,50% годовых и зафиксирована на весь срок обращения", - говорится в сообщении.

По данным компании, срок обращения облигаций номиналом 1 тыс. руб. составит три года, купонный период - 182 дня. Бумаги размещаются в сегменте социальных облигаций сектора устойчивого развития Московской биржи с включением в первый уровень листинга. Выпуску присвоен кредитный рейтинг ruAAA рейтинговым агентством "Эксперт РА". Организаторами размещения выступают ВТБ, Газпромбанк, МКБ, "МТС банк" и Сбербанк.

"Средства от выпуска облигаций будут направлены на финансирование проекта по подключению к фиксированному интернету 4 995 социально значимых объектов (СЗО) - школ, медицинских учреждений, пожарных частей, пунктов полиции, органов государственной власти и местного самоуправления, избирательных комиссий и военкоматов - в Амурской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областях и Москве. В августе 2019 года МТС объявил о победе в аукционах Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ на подключение этих объектов к интернету в рамках национального проекта "Цифровая экономика", - пояснили в МТС.

Владельцы облигаций имеют право требовать их досрочного погашения в случае нецелевого использования средств.

Подключение к интернету соцобъектов

Социально значимые объекты подключаются к интернету в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика" с 2019 г. По всей стране подключение в рамках трехлетних госконтрактов обеспечивают 16 операторов связи.

За 2019 и 2020 годы выход в сеть нарастающим итогом получили около 44,3 тыс. СЗО. В 2021 году предполагается подключение еще 45,1 тыс. СЗО, включая государственные и муниципальные организации культуры. В итоге общее количество СЗО с выходом в интернет составит за три года около 89,4 тыс. объектов.